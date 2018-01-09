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Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ | 09.01.2018 10:43 | Son Güncelleme 7 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyecekleri yönünde açıklamasıyla Ankara gündemine damgasını vuran Bahçeli, kendisine yönelik 'Patron çıldırdı' şeklindeki eleştirilere yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. İttifakımız seçimlerle sınırlı kalmayacak, 5 yıl boyunca da milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında doğacak ahlaki ittifakın gereğini yapacağız" dedi.

"2017 yılında taşlar yerinden oynatıldı" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

“HZ. NUH’UN CEP TELEFONU KULLANMASI KADAR HAYAL MAHSULÜDÜR”

Partimiz 2019’da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Bu yok kapalıdır. Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür.

“BİZ GÜLÜNÜ DİKENİNİ BİLMEYİZ”

Artık taraflar niyetler netleşmiştir. Biz gülünü dikenini bilmeyiz, akarına kokarına bakmayız, yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. Biz millet ne diyor ona bakarız. MHP’nin kapısına “tasfiye sürecinde” tabelası açıldığını onursuzca söyleyenler bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

“NE GÜL’ÜN NE DE KILIÇDAROĞLU’NUN HARCI”

Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ’nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak uyarıyorum ki birbirinin kayığına binip sefere çıkan oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK’nın 101. Maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül’ün harcı, ne de Gandi’liğe özenen ama Kandil’e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu’nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır."

Son dakika! Devlet Bahçeli: MHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

"2017 yılı kolay geçmemiştir. Bölge ve dünyayı doğrudan etkileyen pek çok gelişme yaşanmıştır. Ülkeler arası hizip ve husumetler kamçılanmıştır. Tüm dünya kendi içinde, kendine özgü derin bir istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur. Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz. Gelecek adına karamsarız. İlker dürtülerin öne çıkmasın demokrasiye zarar vermektedir. Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır. Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne konulmaktadır. Küresel emperyalizmin siyasi ve ekonomik operasyonları silah gibi kullanılmaktadır.

"VAR OLAN DÜNYA GERÇEĞİ BİR NEVİ ORTAÇAĞ KARANLIĞIDIR"

Nükleer silahlanmadaki korku verici tırmanış insani endişeyi haklı olarak tırmandırmaktadır. Her düzeyde akıl tutulması, kafa karışıklı belirginleşmiştir. Var olan dünya gerçeği bir nevi ortaçağ karanlığıdır. Çıkış yolu bulunamazsa dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası güvenli olamayacaktır. 20. yüzyılın fahiş yanlışlarını tekrar etmek olsa olsa akılsızlık, körlük ve su katılmamış cahillik olacaktır. 2017'de taşlar yerinden oynatılmıştır. Terör örgütleri ülkemizle birlikte komşu coğrafyalarda at koşturmuşlardır. Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Terör devletinin inşası için yoğun gayret sergilenmiştir. PYD-YPG bu maksatla silanlandırılmıştır. Şiddet övülmüş özendirilmiştir. Terörizm desteklenmiş, korumaya alınmıştır. IŞİD'i kimlerin kurduğu, kimlerin sevk ve idare ettiği bellidir. Bir terör örgütünün bir başka terör örgütü ile denetlenmesi hesaplanmış, sahada icra edilmiştir. Haçlı hevesleri ülkemizin çevresinde dolaşmış tarihi miraslara kastetmiştir. Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuş, karanlık senaryolar netleşmiştir. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslam'a hasımdır.

Bahçeli'nin 2019 hesabı Ankara'yı karıştırdı

"ABD'NİN KUDÜS DAYATMASI YENİ BİR HAÇLI SEFERİDİR"

ABD'nin Kudüs komplosu Türk ve İslam dünyasına meydana okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. 6 Aralık 2017 tarihli açıklamamda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma arayışının zaman ayarlı bomba olduğunu söylemiştim. Sakat karar kuşku yok ki skandal ötesi hezeyandır. Kudüs'ün tarihi statüsüne göz dikilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü İstanbul zirvesinde, BM Genel Kurulu'nda 128 ülke iradesi ile reddedilen ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse, dayatmalar sürerse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek, yankı ve yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA SERT TEPKİ

Geçtiğimiz aralık ayı içinde BAE Dışişleri Bakanı hepimizi infiale sürükleyen bir paylaşım yapmıştır. Nimetbilmezlerin söz konusu torunu haddini aşarak kahramanlarımıza dil uzatmıştır. Utanmadan, sıkılmadan efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa'yı hırsızlıkla suçlayarak iğrenç bir bühtanda bulunmuştur. En nazik ifade ile alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bu sömürge artığının Fahreddin Paşa'ya ve ecdadımıza dil uzatma densizliği nankörlüktür. Bir hırsız varsa, hain aranıyorsa, Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç haçlı kalıntısından başkası olamayacaktır. Hırsız, Türk ve İslam'ın onurunu savunan ecdadımıza pusu kuranların ta kendisidir. Bugünkü torunları hırsız bulmak istiyorlarsa yanını yöresini yoklasınlar.Korkaklara kahramanlarımızı ezdirmeyiz. Herkes yerini yurdunu bilmelidir. Türk düşmanlarının gözüne girmek için cambazlık yapanları biliyoruz, ayaklarını denk almaları hususunda da uyarıyoruz.

ABD'NİN KUMPASI TÜRKİYE'YE SÖKMEZ

Arap baharı isimli kaos süreci aşama aşama Anadolu'ya gelecekti. Amaç buydu. Ama başaramadılar. ABD'nin kumpası Türkiye'ye sökmez. siyasi mahkemenin hükmü bu aziz millte geçmeyecektir. Nereye varmak istediğini sağır sultan duydu.

GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geriye dönüş yoktu. İttifakımız seçimlerle sınırıl kalmayacak, 5 yıl boyunca da milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında doğacak ahlaki ittifakın gereğini yapacağız.

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Anahtar Kelimeler:
MHP seçim cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli 2019

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Okuyucu Yorumları 83 yorum
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. IYI gelecek Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene!..
@mah6bsddn4 süreklilik arz eden aynı tarz otomatik mesajınız nedeniyle iyi partiye olan sempatimi kaybetmek üzereyim. bu mesajın doğru bir algı yönetimi olduğundan eminmisiniz? daha kaliteli yorumlar getiremiyormusunuz?
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır
akp sözcüsü bahceli konuşmuş. Maaşın nerde bahceli bu milletten mi akpden mi?
@mah6bsddn4 Meclislerde bir iktidar olur bir muhalefet. İktidar yönettiği için maaş alır muhalefet yönetenin açıklarını tespit etmek düzeltmesini sağlamak için. Bu mhp'li sallabaşçılar neden maaş alıyor bilen varmı? Madem her moka kafa sallayacaksın araba camındaki süs köpekleri gibi neden orada oturup milletin parasını hiç ediyorsun değil mi? Mhp kapanıp gitmeye mahkumdur, koskoca başbuğun partisini ne hale getirdiler yazıklar olsun.
iktidar olmak çaban yok, hükümette olma çaban yok, hükümete söz söylemiyorsun, eleştiri yok. O zaman ne diye yer isgal ediyorsun ordan kapıya assana akp tabelasi
hep aynı şeyi yazma kardeşim
@mah6bsddn4 flütün en sondaki çift deliğisiniz siz
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALIP TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN MILLIYETI BEKIRSIZ ARAPSEVER RABIS ISARETI YAPAN ÇOCUKLARI ABD VATANDAŞI OLUP ABD DE OKUYAN BOP GÖREVİNİ YAPMAKTAN GURUR DUYAN YAHUDI TASMASINI BOYNUNDA TAŞIYAN DİPLOMASIZ SÜREKLİ KANDIRILDIM DIYEREK IHANETI YUTTURAN BIRI GAYRI MILLIDIR.. VATANSEVER TÜRK KANI TAŞIYANLARIN IYI PARTİYİ DESTEKLEMESI ELZEM OLMUŞTUR.. INŞALLAH IYI GELECEK TÜRKIYE IYI OLACAK NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
@serdar_1981_alcym köpkler gibi hevlemeye devam edin,,,bu MİLLET 2 ci 15 TEMMUZ uda yaşatır sizin gibi kahpelere,,,,
@34kso34 kahpe siz e oy verenlerdir pis ağızlı
@34kso34 canını yediğim gardaşım, ürsün meroşcular fetöşcüler kemoşcular seloşlar biz hepsine yeteriz
şeref yoksunu ne olduğun bile belli değil.
@serpiko54 kahpesiniz daha ötesi varmı teröristler
@serdar_1981_alcym Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır
HEY MHP MİLLETVEKİLLERİ, SİZLER HALKIN MI YOKSA BAHÇELİ KONTUN VEKİLLERİSİNİZ.
@dstdst sizin gibi amı olanın vekili değiller en azından, hoş vekil de değiler ya :d
Bahçeli arşivdeki konuşmalarını bi izle lütfen "ver Bilali al hilali, meydanlarda ip atmalar, asla koalisyon ortağı olmayacağına dair demeçler...vs vs" sonra da söyle bu kadar değişimin sebebi ne?
@bilge14bilge Söz konusu VATAN sa gerisi teferruattır dedi Sayın BAHÇELİ ,,ama sizin gibi dtverenler,,,fetö nün yaması olmaya devam edin,,sıra sizede gelecek,,,
@34kso34 ne terbiyesiz bir yorum, eyy ahlaksız yapacak başka bir yorumun yokmuydu? çapın bumudur?
@34kso34 sizden büyük dtveren var mı kim kimden hesap soracak görecez yatacak yeriniz yok oloooommmm
@34kso34 hangi vatandan bahsediyor türk vatanında türkçülüğü bitirdik derken bu vatan değilmi mahlukat
@34kso34 Bence sen akp'nin on para etmez trolüsün dostum. Her yorumunda kuduz akpli salyaları akıyor. Geçmişte fetönün peşine takılıp yanıldık dediniz şimdi de bunların peşine takılıyorsunuz iki gün sonra yanıldık diyeceksiniz ama bu yanılgınız size pahalıya patlayacak, şemsiyeyi dibine kadar soktunuz çıkaramayacaksınız!
çıldırsa iyi kafayı sıyırmış
aday göstermemek mhp seçmenini hiçe saymaktır akp ye oy vereceksin demektir madem öyleyse mhp neden var ? yerel seçimlerdede akp ye oy versinler
sen nasil karaktersizsin be bahceli bi insan partisine davasina niye ihanet eder ellerine nasil bi malzeme verdin kendini bu kadar asagi cektiriyosun yaziklar olsun sana
FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI BELIBÜTÜN HIRSIZLAR YARGILANACAK ÇALDIKLARI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DAĞILMALI IYI GELMELI DİKTATÖRLÜK SON BULMALI.. TURKIYE IYI OLMALI TÜRKLÜK ŞEREFTİR SEREFI OLMAYAN NEREDEN BULSUN...
bundan sonra bahçelinin değil memlekete akp ye bile faydası olmaz.
Bahçeli oldu Bahçekapılı...
BAHÇELİ nin fotosunu gören,,bütün VATAN Hainleri ,,yoruma geçmiş,,ne çok it kopuk varmış bu ÜLKE de,,,
Bahçeli olgun devlet adamı imajını sergiliyor. Zaten bütün saldırılar bundandır. İh parti bir projedir ve ömrü genç parti kadardır
Helal olsun Sayın Bahçeli. gerçekten adamsın. devletin hakiki adamı Devlet Devlet Devlet
çok acil satılık parti. saraya yürüme mesafesinde, okula camiye uzak, suyu elektirigi var, ampulleri şimdilik yaniyor, tavanı su akıtıyor, tabanı yer yer çürümüş, hemde BAHÇELİ.????✋
Bu ülke seni affetmeyecek satın alınmış başkan! Bir gün uzun adama hakaret ederken, bir gece ne olduysa ertesi sabah savunduğun, bağırındığın şeylerin tam tersini söylemeye başladın. İnsanda biraz onur olur. Suratına tükürmem bile ben senin...
@dewremo BAHÇELİ'nin onurunu eleştirmek senin gibi ne b.k olduğu belli olan birine düşmez..HAdsizlik yapmayın hainler
Seni hala orada tutan sözde catan sever MHP lilere yazıklar olsun.
Bahceli artik sen bir siyasi atik sin barinacak yer ariyosun acizsin aciz
Biz bir MHP li olarak devlet beyin yaptığı herşeyin altına imzamızı atarız patimizden,liderimizden memnunuz'da bu chppkk ve yandaşlarına ne oluyor.
Yazik kimbilir neyini buldular bu adamin.... Hacli seferi diyor AB nin butun ulkeleri Kuduse karsi cikiyor Araplar destekliyor nasil bir hacli seferi anlayamadim....
@reyho17 pkk chp fetöcü marala bir olup haçlıya üleyi satıp ülkeyi bölse ne iyi olurdimi
boynun altında kalsın
Sayın BAHÇELİ'yi anlayabilecek bir zekaya sahip değilseniz gidebilirsiniz sayın ülküdaşlar.. Ne olup bittiğinin zerre kadar farkında değilsiniz... o halde uzayın da ense traşınızı görelim.. Ama yakın gelecekte de geri dönüp "yav biz anlamamıştık" sakın demeyin..
@zeromega_2017 BAHÇELİ YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANIRSA ŞAŞMA.?
Boş konuşuyor.
Kılıçdaroğlu kandile bağlıymış vay be, bu metni Mahir Ünal veya Bekir Bozdağ yazmış. Bu ülkede Kandille bağlantı kuran 2 parti var biri zaten HDP biliyoruz diğeri Bahçelinin patronu AKP'dir. Satılmış Devlet, hemi de Bohçalı..
bu adam mhp'yi bitirdi.ak partiyi de bitirecek
Senin arkanda duranların yüzüne tuuuuu
MEYMENETSİZ, BASİRETSİZ VE EN AZ CHP KADAR DIŞARIDAN GÜDÜMLÜ AKŞENERİN SAFINI ÜLKÜCÜLÜK SAYAN BAHTSIZLARIN, GERİYE DÖNÜP BAKTIKLARINDA, AKŞENER İN ASLINDA MİLLİYETÇİLERİN ARASINA SOKULMUŞ BİR LOWRENS OLDUĞUNU ANLADIKLARINDA KAFALARINI VURMAK İÇİN KULLANACAKLARI TAŞLAR HALA TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AİT BİR TAŞ OLMASINI SAĞLAYACAK PARTİ MHP DİR. İYİ İSMİNİN GERÇEKTE NEDEN SEÇİLDİĞİ İDRAKİNDEN YOKSUN OLANLARIN SÖYLEDİKLERİMİ ANLAMALARINI DA BEKLEMİYORUM DOĞRUSU...NE MUTLU TÜRKÜM-MÜSLÜMANIM DİYENLERE...
AHLAKSIZ ADAM 42 YAŞINDAYIM MHP Yİ HİÇ BU KADAR ACİZ BİRİ YÖNETMEMİŞTİ senin gibi adama % 1 oy bile haram daha buna oy atacak varsa defolsuın gitsin ülkücülğükten bahsetmesin.
DEVLET başa kuzgun leşe sahte ülkücüler kıçında yağlı kazıkla dolaşanların eteği altından devlete meydan okuyor komediye bak
türk siyasetin gelmiş geçmiş en vasıfsız lideri
Patron çıldırdı diyen o guruha..Bahçeli sağ olduğu sürece emellerinize kavuşamaya aksınız.iyiki Bahçeli var..
birilerine yaranmak istiyor ne yapsın bir vevi çırak.
MHP nin kapısına icraatlarınla, konuşmalarınla zaten sen astın "tasfiye halinde ki parti", diye.
Bahçeli kusura bakmada MHP yi bitirdin
AKP Osmaniye 1.sıra adayı DR.devlet bahçeli... tek derdin bu senin!!!!
HANİ AKePe DEN HESAP SORMAZSAN NAMERT İDİN?! NE ZAMANDIR NAMERTLER ULEMA OLDU..? RAHMETLİ TÜRKEŞ'İN EMEĞİNE İHANET ETTİ, PARTİYİ SIFIRLIYOR. ETRAFINDAKİLER DE AKP YANDAŞI OLSA GEREK.
Akp, Mhp ile ittifak yaparsa Güneydoğudaki oyları düşer.Boşuna çırpınma Bahçeli senide kullanıp işleri bitince buruşturup çöpe atacaklar.Kendi kurucularını bile silebilen parti seni hiç dikkate almaz.
KANDİLLE BAĞI OLAN PARTİ VE PARTİLİLER; 1-AKP.Çünkü bu terör örgütüne ÇÖZÜM SÜRECİN de operasyonu engelleyenler AKP liderleri ve AKP dir.TERÖR VE HAİN-CANİ-KATİL PKK ile arka kapılarda,saray,yurtduışında FİDAN FİDAN BOY GÖSTEREN AKP ve adamlarıdır. 2-HDP bu partinin varlığı ve mevcudiyeti PKK nın örgütlenmesinden doğmuştur. 3-BAHÇELİ evet şahıs oalrak BAHÇELİ varlığını ve koltuğunu PKK ve KANDİLE BORÇLUDUR.Eğer bu örgüt olmamış olsa BAHÇELİ diye bir alil kafa asla SİYASETÇİ diye arz-ı endam edemeeez. BİR ŞEYİN VARLIĞI-ZIDDIYLE BİLİNRİ kaidesine tam uyan bir örnek.
SEN LİDER DEĞİLSİN....İKTİDAR AMACI GÜTMÜYORSAN KAPAT PARTİYİ..
amacı olmayan bir şahsiyete söylenecek en güzel söz bahçelinin ve sayesinde mhp nin bir geleceği yok luzumzuz bir parti
soru şu: ne şekilde paçayı kaptırdı videosu mu var?dünkü açıklamayı (erdoğan a koşulsuz destek ve mehepe aday çıkarmayacak)yaptığı esnada mehepe üst yönetiminde hiç kimsenin böyle bir karardan haberi yoktu.kimseyle istişare etme gereği bile görmemişti bu zat..
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