Bahçeli, temalı mitingleri tercih etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarında seçmenin karşısına temalı miting ve toplantılarla çıktı.

Erken seçim kararının alınmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Bahçeli, 26 Mayıs'ta partisinin "Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş" başlıklı ve "Yeni dönemde güçlü MHP, güçlü Türkiye" vurgusu yapılan seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli, aynı toplantıda milletvekili adaylarını da tanıttı.

Seçim çalışmalarında kapalı salon toplantılarına ağırlık veren Bahçeli, bu çerçevede "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl" temalı bölge istişare toplantıları yaptı.

Bahçeli'nin Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir merkezli bu toplantıları aralarında Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla'nın bulunduğu 30 il teşkilatını kapsadı.

Bahçeli, teşkilatın, milletvekili adaylarının, milletvekillerinin, partinin kadın ve gençlik kolları ile vatandaşların katıldığı salon toplantılarında "milli beka" vurgusu yaparak "Cumhur İttifakı" ile "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin hedef ve amaçlarını anlattı.