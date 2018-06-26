Bahçeli, Ülkü Ocakları Başkanı Kılavuz'u tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u milletvekili seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Bahçeli, Kılavuz'u parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Görüşmede Bahçeli, Kılavuz'a ilk defa bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın görevdeyken milletvekili seçildiğini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.
Bahçeli, Kılavuz'a Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine de devam etmesi talimatını verdi.
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