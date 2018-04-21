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Bahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret etti

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM-Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Kızılcaham’a geldi. İlçede ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Devlet Bahçeli, buraya karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından, anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçti. Burada Kızılcahamam Belediye Başkanvekili İbrahim Yıldız ve Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Devlet Bahçeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu ile kaftan maketi hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehit Anıtı'nı ziyaret etti

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