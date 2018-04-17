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Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından gözler hükümete çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin yarın 'erken seçim' çağrısını görüşmek üzere bir araya geleceği öğrenildi. Erdoğan'ın bugüne kadar erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlaması 'Cumhur ittifakı çatlıyor mu?' sorularını gündeme getirdi.

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası, yarın Bahçeli ile görüşeceklerini açıkladı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplanstısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli 'Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi normal tarihinde beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana alacaktır' ifadelerini kullandı. Bahçeli, erken seçimin tarihiyle ilgili olarak, 'Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür' dedi.

4 NİSAN BAHÇELİ: SEÇİM YOK!

Bahçeli, bugüne kadar erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve parti kurmaylarına bu yönde hazırlık yapılması talimatını vermişti. Bahçeli, başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantıda “2019’da önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Üç ay arayla gerçekleştirilecek bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerdi. Göstereceğimiz gayretle bu seçimleri de kazanacağız. Bu üç seçime odaklanın” dedi.

ERDOĞAN: NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR?

Geçtiğimiz hafta ise yeni bir iddia ortaya atılmış ve MHP’nin erken seçim yapılmasına yönelik teklif vereceği ve AKP’nin de bu teklif doğrultusunda hareket edeceği iddia edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı. Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Zaman zaman bana da gelenler oluyor. ‘Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yerel seçimlerden önce yapalım’ diyorlar. Nereden çıkıyor bunlar, artık bunları konuşmayın. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok” dedi.

Erdoğan, kurmaylarına da “Bunu açık açık söyleyin siz de. Kapatın artık bu konuları. Erken seçim filan yok. Bu tartışmaları artık gündemden çıkarın. Çünkü bu tartışmalar en çok da ekonomiye zarar veriyor” uyarısı yapmıştı.

Erdoğan'ın bugüne kadar erken seçim iddiaları hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

20 Mart 2018: Seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır. Erdoğan, "yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı.

28 Ekim 2017: Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da AKP İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, 'Bu aralar birşey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Sen şimdi ey Kılıçdaroğlu, çalış da 2019'un Mart'ına hazırlan'

24 Ekim 2017: Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 'erken seçim' iddialarına ilişkin soruya'şu anda serken seçim gündemimizde yok' yanıtını verdi.

(Cumhuriyet)

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Yapacaksınız tabiii.. Ekonomi daha patlamadan daha beter olmadan seçim yapıp kurtulacaksınız
Hayatları tiyatro.. Bahçeli zaten aldığı emre göre konuşuyor milleti iyice aptal yerine koyuyorlar ama inşallah ister erken ister geç olsun göreceksiniz sandıkta oy çalmazsanız
Yani diyorki..! ekonomi her geçen gün kötüleşiyor o günü beklemeye tahamülümüz yok...Aallah belanızı versin yediğiniz içtiğiniz haram ne konuşsanız yalan...rakiplerine terörrit çamuru atarak çok oy alacaklarını zannediyorlar hele bir sandık gelsin .Yetim hakkı yiyenler kamu mallarını yağmalayanlar teröristten daha tehlikelidir
Tabi ekonomi batti isler kötü zaman uzadikca oy oranida düşüyor millet gerceklerle karsilasinca oy orani iyiiken secime gidelim devlet bahveli senin bu ülkeye yaptigin kötülügü tarih unutmayacak yazik mhp yi ne hale düsürdün
bahceli erdoganin haberi olmadan boyle aciklama yapmaz ona soyletmislerdir yalandan gorusecekler
seçim sonuçlarını söyliyim..!! mhp %5.....hdp%10...chp...%28..İYİ parti %17..saadet...%5...akp..%38 ve %2 diğerleri.. tabiki seçimde hile olmazsa.. görünüyorki %51 İ KİMSE ALAMAZ... krizli günler bizi bekliyor...siyaset tıkanırmı kilitlenermi allah bilir ama olan yine halka olur..ülkeyi koasa sürükliyeceklerin zaten dümeni tıkırında.. bu yarı başkanlık akıl karı işi değil
inönü bu vatan için savaştı. ATATÜRK bu savaş için savaştı.mirac kandilinde 15 temmuz şehitlerini andılar. çanakkaleyi Ataturku unuttular. amma biz unutmadıkı unutmuyacagız..yazıklar olsun.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulur TÜRK milleti huzura kavuşur.. Ne Mutlu Türküm Diyene!.
Rahatlık yok. %5 oy potansiyeline sahip Mhp başkanı doları yükseltti, borsayı düşürdü. 2019 yılına kadar herşey kendileri için daha kötü olacağı için acele ediyorlar. Aynı zamanda ittifak adı altındaki koalisyonda her an için çatlak olabileceği su yüzüne çıktı. Bu demektir ki; iktidar olsalar bile istikrarsızlık devam edecek.
Bahçeli gibi bir adamın kendi fikri, düşüncesi olmadığı için şunu şunu söyle şu tarihi söyle diye zaten üst taraftan akıl almıştır. Yarında adet yerini bulsun diye görüşürler. Ey Bahçeli 2+2=4 olmadığını bu seçimde göreceksin.
bu bahçelinin tek yaptığı ülkeyi krizlere sokmak...referandumda onun başının altında çıkmıştı.. birde erken seçim istiyor.. bu ne güven..!! aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış..
İŞTE POLİTİKA BÖYLE BİRŞEY..! SORU ŞU ? MADEMKİ ÜLKEMİZDE ÇOK GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET VAR VE HERŞEY YOLUNDA. MADEM'Kİ ÜLKEMİZ BU GÜNLERDE ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR. BU NEDENLE GÜÇLÜ BİR HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR... O HALDE BÖYLESİNE ZOR BİR DÖNEMDE NEDEN ERKEN SEÇİM İSTİYORSUNUZ ?
Hani erken seçim olmacaktı? Ya hani bedelli çıkmayacaktı? Hani dinazor olunmayacaktı 2 dönem sonra bırakılacaktı? Hani ekonomi çok iyi olacaktı? Hani millet zarara sokulmayacaktı? Hani ya hani? Şuna bakın ya bir de Bahçeli istemişmiş.. hahahha Valla 40 yaşıma geldim böyle bir siyasi ortam görmedim. Artık Deniz bitti! Büyük bir kriz çıkmadan erken seçim diyorlar anlaşılan. Ne yapsalar oy artmadığı gibi oylar dibe iniyor. Bir an önce baskın seçimle bir şeyler deneyecekler. Eğer hile hurda olmasın Vallahi millet bunlara yeter artık git diyecek. Akşener ve Temel Reis inşallah milleti kurtaracak!
Ben Bahçeliden b8ı cesur çıkışın ardından İttifakla değil MHP olarak g,receğiz seçime hadi bakalım Hodri Meydan demesini beklerdim.Ama de mek bunu demeye yüreği yetmedi.İttifakla seçime girmek demek el s...yle gerdeğe girmek gibi bişey oluyor .
bencede erken seçimi yapıp bitirin mileti bir yıl daha bu seçim telaşıyla uğraştırmayın bu pkk hdp fetoşun maralıda itifak yapsın bakalım milet hainleremi devletinin yanındamı bir görelim boyunun ölçüsünü alsın haçlı tohumları hepsi seçim vadi yok tayibin yaptıklarını yıkacaz bişey yapsanız şaşarım havalını yıkacaklarmış niye milete devlete milyardolar gelicek ya ipek yolu hayta geçicek taşaronu oldukları haçlılar bunu istemez hep bir ağızdan aynı sözler adi ler
Milli ve yerli olan her mesele için alınan kararlara biz milletçe saygılıyız. Allah hak yolunda sizleri muvaffak etsin..
Cumhurbaşkanı seçim yok diyorsa 1 hafta sonra kararını değiştirecek değil heralde? Bir ay sonra ters yönde fikir beyan ettiğini gördük ama bir haftada fikir değişikliği rekor olur. Aksi takdirde ''delidir ne yapsa yeridir'' deyimi yerine oturur.
birileri şuan 2019 seçimlerini hedef alarak ülkemizde ekonomik olarak operasyonlar yapmaya çalışıyor tek dertleri Erdoğanı devirmek başka hiç bir dertleri yok o karanlık odakların abd israil almanya fransa vb. ülkeler oldukları içimizdeki hainlerle iş tuttukları açıkca bellidir hedefleri erdoğanı devirmek olduğu için ve 2019 seçimlerini hedef aldıkları için bir an önce seçim olsun bu karanlık odaklar hüsrana uğrasın diye devlet bahçeli böyle bir açıklama yaptı onların hedefinde Erdoğan var nedenleri belli Türkiye düşmanlıkları planları belli o yüzden onların karşısında Erdoğanın yanındayız
size asla oy emeklilik de yaşa takılanlar akp hiç unutamayacağı bir ders verecek bu seçimde ya eyt kanunu nu çıkarırsınız yada bu seçimleri kazanamazsınız seçim sizin valla ya kırk katır yada kırk satır gibi oldu
Ak Parti içindeki Fetöcüler sinsice işlerini halletmeye devam ediyor. Örnek SPK başkanı yapılan kişı Fetönün sağlam müritlerinden biri. Ayrıca bilmem biliyormusunuz Avcılar Ak Parti ilçe başkanı olan kişide yıllarca FEM dershanelerinde Biyoloji öğretmenliği yapmış (Yaşar Karaaslan) daha sayalım mı adam cemaatin yurtlarında yetişmiş tam bir dönek onlar olmuş Ak Partili öylemi eminim bu adam seçimde bile Ak Partiye oy vermez vah benim zavallı parti teşkilatım vah koca memlekette bula bula bunlarımı buldun başkan yapacak. Reiside kandırıyorlar parti teşkilatının tekrar gözden geçirilmesi lazım.
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