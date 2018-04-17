Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

4 NİSAN BAHÇELİ: SEÇİM YOK! Bahçeli, bugüne kadar erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve parti kurmaylarına bu yönde hazırlık yapılması talimatını vermişti. Bahçeli, başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantıda “2019’da önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Üç ay arayla gerçekleştirilecek bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Partimiz üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduk, şimdi sıra seçimlerdi. Göstereceğimiz gayretle bu seçimleri de kazanacağız. Bu üç seçime odaklanın” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? Partisinin grup toplanstısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli 'Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi normal tarihinde beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana alacaktır' ifadelerini kullandı. Bahçeli, erken seçimin tarihiyle ilgili olarak, 'Önerimiz 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruzumuzun yıl dönümüdür' dedi.

ERDOĞAN: NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR?



Geçtiğimiz hafta ise yeni bir iddia ortaya atılmış ve MHP’nin erken seçim yapılmasına yönelik teklif vereceği ve AKP’nin de bu teklif doğrultusunda hareket edeceği iddia edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı. Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Zaman zaman bana da gelenler oluyor. ‘Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yerel seçimlerden önce yapalım’ diyorlar. Nereden çıkıyor bunlar, artık bunları konuşmayın. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok” dedi.

Erdoğan, kurmaylarına da “Bunu açık açık söyleyin siz de. Kapatın artık bu konuları. Erken seçim filan yok. Bu tartışmaları artık gündemden çıkarın. Çünkü bu tartışmalar en çok da ekonomiye zarar veriyor” uyarısı yapmıştı.

Erdoğan'ın bugüne kadar erken seçim iddiaları hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

20 Mart 2018: Seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır. Erdoğan, "yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı.