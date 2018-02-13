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Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bahçeli, partisinin gurup toplantısında konuştu.'Terör milli sorunumuzdur. İç siyasete malzeme olmamalı' diyen eski Genelkurbay Başkanı İlker Başbuğ'a yanıt verdi. Bahçeli, 'Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim?' dedi

Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin Afrin'de yedi düvelle adı konuşmamış bir savaş halinde olduğunu ifade eden Bahçeli, "Fransa'nın samimiyeti yoktur, Almanya perişandır, ABD ise sözde ordu için çabalamaktadır" dedi.

SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER

Bahçeli'nin "Alttan alanın kanı kurusun. Ya istiklal ya ölüm diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın." sözleri salonu ayağa kaldırdı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben duruşumuzdan ayrılmayacağız. Davamız emin ellerde yükselişine devam edecektir. Partimizin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş Bey'e, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Diyorum ki, milli duruş, şuhedaya vefa, milletve beka.

Afrin topraklarındaki 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiş, şu ana kadar 1439 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele amansız sürmektedir. Dönüşü yoktur. Teröristler yok edilinceye kadar bu inanmışlık devam edecektir.

"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"

Şehidimiz Musa Özalkan'a yönelik haciz girişiminde bulunulmasını derin bir üzüntü ile öğrendim. Adaletin yüz karaları, hukukun utanç kaynakları olduğunu açık seçik ifade ediyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Şehit babalarının evlatlarının bayrağa sarılı naaşlarının hemen dibinde ağızlarından dökülen sözlere şahit oldukça duygulanıyorum.

Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler, yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. Baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD'ye zırh oldular. Küçük bir azınlık YPG'nin kuyruğuna takıldı. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken tepki CHP'den, İP'ten sıra sıra geldi. Herkes sevdiğine benzer, Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim.

"YÜZ BİNLERCE BOZKURT AFRİN İÇİN HAZIRDIR"

Şu günkü kış şartlarında kahraman Mehmetlerimiz ısınsın diye omzunda odun taşıyor. Çeyiz hazırlığı yapan genç kızlarımız el işlemelerini üşümesinler diye Mehmetlere gönderip onların yanında duruyorlar. Türk milleti seferber oluyor, kahramanları destekliyor. Sözüm işbirlikçileredir. Bre gafiller, köyünden kentinden vatandaşımız gücü nispetinde askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, basitleştirmeye utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun. Bir durun, bir yutkunun, bir susun da bari adam sansınlar. Kahraman askerlerimizin morallerini bozarak neyi amaçlıyorsunuz. Türk milleti yediden yetmişe o hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek kudrettedir. Ama, fakatlı cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmaklardır. Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır.

HDP KONGRESİ

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Ankara'da PKK'nın ileri karakolu HDP'nin 3. kongresi yapılmıştır. Ankara'da teröre destek verilmiş, bebek katili selamlanmıştır. HDP'nin bir eş başkanı Afrin'deki hainleri kastederek halk kendini koruyor diyecek kadar gözü ve vicdanı karamıştır. Eski eş başkan ise faşist Türkiye'nin partisi olmadığını zırvalamıştır. Asıl faşist, asıl ırkçı belli ve meydandadır. Terör yandaşları Ankara'nın göbeğinde kutlama yapar gibi halaylar çekmiştir. Zeytin Dalı Harekatı aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Sivillerin katledildiği alçakça iddia edilmiştir. Hukuk devletinin ilke ve esasları ile tanıştırmak işledikleri suçları burunlarından getirmek Türk milletine şeref borcudur. Bunlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir. HDP kurultayında onca provokasyon vuku bulurken CHP'liler yerlerinden kımıldamamış kepazeliklere tepki göstermemişlerdir. CHP ve HDP aynı kazanda kaynamışlardır. Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, PKK, FETÖ. Bunlar arasında fark yoktur.

"SİZE GÖRE TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZ KAÇ OY EDER?"

Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG ile kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır. Peşmerge ile ne zaman kavuşacaktır. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hıristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır, ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Hareketı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur.

İLKER BAŞBUĞ'A ELEŞTİRİ

Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir?

Yanmaktan korkuyorsa kişi, vatan ve millet aşkıyla kavrulmaya talip olmamalıdır. Bizim anlayışımız böyledir.

"TSK'NIN BAŞINDA DEĞERLİ BİR KOMUTAN VARDIR, İKİNCİSİNE GEREK YOKTUR"

Biz sabrediyoruz, samimiyetle gelişmeleri takip ediyoruz. Bize göre TSK'nın başında halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın çatı davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karardır. Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmaktadır. Aynı bölgeden Kilis ve Hatay'a teröristlerin attığı roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını kaybetmektedir.

Füze sistemleri ancak gelişmiş ordularda varolabilecek sistemlerdir. İlk akla gelen ülke ABD'dir. Silahların içeriğinin Türkiye'den saklanmış olması asıl niyeti gün yüzüne çıkarmıştır. Gerçekte ve ne yazık ki Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleri ile bir ve aynı kareye girmişlerdir. Almanya ülkemize sattığı tankların Afrin'de kullanılmasından rahatsızdır. Türkiye işte böylesine sözde dostlarının olduğu güç şartlarda mücadelesini sürdürmektedir. Bu gelişmeler bir kez daha kimseye muhtaç olmadan kendi milli silah sistemimizi geliştirmenin önemine işaret etmektedir. Sürdürülen çalışmaların tamamını desteklediğimiz yeri gelmişken ifade etmek isterim. Afrin'de sorun ve açmazlar sadece silahlarla sınırlı değildir. Saklandıkları sığınak ve barınaklar kanlı tuzağın bir başka yönüdür.

"TÜRKİYE AFRİN'DE YEDİ DÜVELLE ADI KONMAMIŞ SAVAŞ HALİNDEDİR"

Tüneller, beton korugan ve hendekler inşa etmeyi müteahhitlik ile gerçekleştirmedikleri aşikardır. Mevzilerin PKK'ya son 5 yıl içinde yaptıran kokuşmuş zihniyetin temsilcilerini iyi tanımalıyız. Malum Avrupa ülkelerine ait şirketler tarafından sağlandığı ortadadır. Fransa Dışişleri Bakanı'nın mesnetsiz iddialarına göre hareket uluslararası hukuka aykırıymış. Fransa'nın samimiyeti yoktur, Almanya perişandır, ABD ise sözde ordu için çabalamaktadır. Türkiye Afrin'de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. ABD ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalıdır. Sonuç feci gelişmelere sebep olabilecektir. Türkiye ile ABD arasında diyalog kopar, temas kesilir eller tetiğe gider, silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır? Beyaz Saray açık açık söylesin. Dost muyuz, düşman mı? Devam mı, tamam mı? ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sorulara nasıl cevap vereceği merak konusudur.

Ankara'da Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi de isabetli bir karardır. Türkiye Meksika ya da Kanada ile sınırdaş değildir. ABD'nin ne işi vardır, Afrin'de? ABD kapımızın önüne gelecek, her türlü oyunu oynayacak sonra da anlayamadığını söyleyecek. Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lugatımızda yoktur. Onların kötüsü bizim şanımızdır. Mehmetçik terör tehdidini yok etmek için girmiştir. Bizim sancağımızın dalgalandığı yerde adalet ve huzurun olduğu onurlu ve aydınlık bir gelecek vardır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.

"ALTTAN ALANIN KANI KURUSUN"

ABD'nin temas trafiği önümüzdeki süreçte çok şeye gebedir. Brüksel'de yaılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında da Türkiye-ABD bakanlarının görüşüleceği ifade edilmektedir. Terör örgütüne verilen destek derhal kesilmelidir. Menbiç'ten teröristler çıkarılmalıdır, aksi halde Türkiye gereğini yapacak, bir şafak vakti terör yuvalarına yıldırım gibi saklanacaktır. Hiçbir ülke bu coğrafyalardaki varlığımızı hafife almasın. Bizden öncekiler medeniyetler müzesinde yerini almışken bir hala buradayız. Türkiye sivil kayıp hassasiyetini gözetmeseydi Zeytin Dalı Harekatı şimdiye kadar tamamlanmıştı. Alttan alanın kanı kurusun. Ya istiklal ya ölüm diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ilker başbug degerli kişilikli kumpasa kurban olmuş birisidir muhattabı bahçeli degildir olamaz ilker başbug gibi komutan bir daha gelmez
yaaa Bahçeli boş konuşuyorsun ay yıldız ıktıfatı çıkardın ay yıldız sadece senin değildir kımı dın üzerinden kımı senın gıbı Ayyıldız üzerinden sıyası rant çıkar pesındee geın artık bunları MILLET UYANDI ARTIK
@00yigit Ya bizde biliyoruz Ay yıldız,bayrak,vatan sadece Devlet Bahçelinin,Ülkücülerin sorunu olmalı ,bira sizlerde sahip çıkın ,sizlerde savunun bizler susalım,inanın sesimizi çıkarmayız sizleride alkışlarız.
Pes Bahçeli! Bu ülkeye ,bu millete hiç bir faydan yok.Kalkmışsın hayatını bu ülke için çalışma ile geçirmiş Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiye laf sokmaya çalışıyorsun.Yazıklar olsun.İşin gücün goy goy ! yok Afrin'e gidermiş yok Afrin'e girilecek diye yüzük takmış.Allah sana akıl fikir versin....
@umut791979 Elinde fayda ölçer kumpasımı var ,biz biliyoruz Genek kurmay başkanlığı yaptığı dönemleri askerleri,komutanları içeri alınırken ne yapmış,oda fötöcülerin oyuncağı olmuştu.Sizin zihniyetiniz siz bu memleket için ne yapıyorsunuz.Devlet Beyin bu millet ,bu devlet için yaptıklarını herkes biliyor .burada üç beş avenenin yazmasıyla Devlet beyimi karalayacağınızı zannediyorsunuz.Güneş balçıkla sıvanmaz.
Artık kimin ne oldugu bellide sadece şunu sormak istyorum bu fetö olaylarından hemen önce Asker kelimesini ağzınıza alamıyordunuz ya bunuda geçtim... şimdi diyorki şehitlere bir laf edinde bakın neler yapıyoruz o zaman ŞEHİTLERE KELLE demişti birisi hadi görelim ne yapıyosun söyleyen belli hodri meydan .....................
valla sayın bahçeli şu laf cambazlıgın varya dünya bedel senin. bu kullandığın kelimeler ne ya yok balinalar yok bilmem ne. güldür güldür showda iyi tiyatrocu olursun bak sen :D
@sedatilhan33 cambazlık ,düzenbazlık,oy ,ç,n taklacılık Devlet beyde yoktur onun siyasi hayatında ve partisinin tarihinde böyle bir şey göremezsiniz,cambazlığı sizler çok iyi biliyorsunuz.
@atasoy705 Sizi kimler uyutuyor,aklı olan içinde biraz vatan,millet ,bayrak ,sevgisi biraz mukaddasatı olan birisi o adam dediğin ,Türklüğün ,lideri Türkmen beyimiz Devlet Beyimizi anlar,yanındadır,onunladır.FIRILDAKLAR,SATILMIŞLAR,İŞBİRLİKÇİLER NE DERLERSE DESİNLER BİZLER VATANIMIZIN DEVLETİMİZİN,NİLLETİMİZİN YANINDAYIZ.
@mbodur_1965 hayırdır sen devlet beyinizin paralı şakşakçısı mısın? Söylediklerine kendin bile inanmıyorsun, laf olsun torba dolsun. kardeş çok öfkelenme biz devlet bey dediğin o adamın ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Devlet beyiniz sizleri yıllardır öyle bir uyutmuş ki mesela bebek katilini asmaktan imtina eden beyiniz mi Afrin'e savaşmaya gidecek. Güldürme beni. Yiyorsa gitsin de görelim. O zaman diyelim ki devlet beyiniz kendi bekaasını değil, milletin ülkenin bekaasını savunuyor diye. şimdilik devlet beyiniz tırt
helal olsun reis
MODA ;ŞEHİT İSTİSMARI OLDU. MAVİ MARMARDAKİ ŞEHİTLERİN HAKLARINI SATIP,YAHUDİ KATİLLERİ KORUYANLARIN PEŞİNE TAKILACAĞINA,YÜCE RABBİMİZİN'ŞEHİT DAHİ OLSA BORCUNU ÖDEMEDİKTEN SONRA CENNETE ALMAM,buyurmasını öğren akıl ve insaf nasipsizi.
Büyüksün türkmen beyi.doğru ilker başbuğ'un ağlama duvarında ağladığını konuş bari...
İSTETME KONUŞUYOR.
syn Bahçeli tüm ülkücüleri küstürdünüz şimdi Genelkurmay eski Başkanı ile lavga ediyorsunuz siz eskiden böyle değildiniz... yıllarca size oy verdim. ellerim kırılaydı da size oy vermeseydim.
@akdeniz4851 Hangi ülkücü küsmüş Devlet beye ,küsenler fırıldaklar,türkücüler,taklacılar,menfaatçiler,Fetöcüler.
Reis seni destekliyorum! Dolayısıyla akpyide destekliyorum! Ama İlker başbuğ u ağzına alma!!!! Onu bu pislik düzenin parçası yapma!!!!!!!!
EVET TÜRK MİLLETİ TÜM TURKIYEDEN MHP İL BAŞKANLIKLARINI ARAYALIM BAHÇELIYI PROTESTO EDELİM
bahçeliyi hala ciddiye alan var mı? varsa milliyetciliğinden şüphe ederim. bir de bazılarının şu "Türkmen Beyi" yakıştırması yok mu? bahçeli hiç kuzey ırak'a gitmiş mi? hiç Sivası'ın ötesine uçakla geçmiş mi ki türkmen beyi oluyor. bahçeli türkmen beglerine kurban olsun.
bahçeli reisi çok şaşırtıyorsun en goygoycu akp li bile senin kadar ne akp yi nede reisi savunur çok takdir alıyosundur tebrik ederiz
@focus60 Seni anlayışın,idrakin,eğitimin bu kadarsa bizim yapacak birşeyimiz yok ,bundan sonra sana verecek birşeyimizde yok artık odun gelip kalas gidersin.Bahçeli ne pahasına olursa olsun ülkesinin milletinin yanındadır,Ülke yıkılsın,Fetöcü,PKK lı Yunanalı,Abd ülkeyi parçalsın hiç farketmez yeterki AKP, RTE .iktidardan uzaklaşsın, zihniyetiniz yerin dibine batsın.Allah size akıl fikir versin.
iyice bunadı. 40 yıldır Bahçeli'nin bir bildiği vardır laflarıyla seçmenlerini inandırdı, lakin ne seçmenmiş ki aralarından birisi de çıkıp, eyy Bahçeli bu bildiğin neyse bizlerle de paylaş, bizleri oyalama diyemedi. nihayet Meral AKŞENER çıktı, onu da türlü oyunlarla tufaya getireceğini sandı, olmadı, şimdi arkasından veryansın ediyor. ayıptır senin gibi türkmen beğine bir bayanın arkasından atıp tutmak, onun dedikodusunu yapmak yakışık kalır mı? bak mehapeye baba olamadın, bari düşman olma. tarih seni bir gün ihanetle yargılamasın
fetöcü editör naber
tamam da eyyy editör yayınla be kardeşim. fetöcülük yapma. tamam biliyoruz fetocu olduğunu. bu mynetin kurucuları eğer seni para verip çalıştırıyorsa zerre kadar akılları yok demektir. yok sen zaten mynetin kurucusu isen kalıbımı basarım fetocusun
yayınlasana kripto fetöcü
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