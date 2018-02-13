Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin Afrin'de yedi düvelle adı konuşmamış bir savaş halinde olduğunu ifade eden Bahçeli, "Fransa'nın samimiyeti yoktur, Almanya perişandır, ABD ise sözde ordu için çabalamaktadır" dedi. SALONU AYAĞA KALDIRAN SÖZLER



Bahçeli'nin "Alttan alanın kanı kurusun. Ya istiklal ya ölüm diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın." sözleri salonu ayağa kaldırdı. Bahçeli'nin açıklamaları: Önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben duruşumuzdan ayrılmayacağız. Davamız emin ellerde yükselişine devam edecektir. Partimizin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş Bey'e, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Diyorum ki, milli duruş, şuhedaya vefa, milletve beka. Afrin topraklarındaki 50'ye yakın nokta teröristlerden temizlenmiş, şu ana kadar 1439 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele amansız sürmektedir. Dönüşü yoktur. Teröristler yok edilinceye kadar bu inanmışlık devam edecektir.

"ŞEHİDE HACİZ MİLLETE İHANETTİR"



Şehidimiz Musa Özalkan'a yönelik haciz girişiminde bulunulmasını derin bir üzüntü ile öğrendim. Adaletin yüz karaları, hukukun utanç kaynakları olduğunu açık seçik ifade ediyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Şehit babalarının evlatlarının bayrağa sarılı naaşlarının hemen dibinde ağızlarından dökülen sözlere şahit oldukça duygulanıyorum. Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler, yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. Baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD'ye zırh oldular. Küçük bir azınlık YPG'nin kuyruğuna takıldı. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken tepki CHP'den, İP'ten sıra sıra geldi. Herkes sevdiğine benzer, Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim.

"YÜZ BİNLERCE BOZKURT AFRİN İÇİN HAZIRDIR"



Şu günkü kış şartlarında kahraman Mehmetlerimiz ısınsın diye omzunda odun taşıyor. Çeyiz hazırlığı yapan genç kızlarımız el işlemelerini üşümesinler diye Mehmetlere gönderip onların yanında duruyorlar. Türk milleti seferber oluyor, kahramanları destekliyor. Sözüm işbirlikçileredir. Bre gafiller, köyünden kentinden vatandaşımız gücü nispetinde askerlerimize destek olurken sizler bu mücadeleyi sulandırmaya, basitleştirmeye utanmıyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun. Bir durun, bir yutkunun, bir susun da bari adam sansınlar. Kahraman askerlerimizin morallerini bozarak neyi amaçlıyorsunuz. Türk milleti yediden yetmişe o hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek kudrettedir. Ama, fakatlı cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmaklardır. Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır. HDP KONGRESİ



Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Ankara'da PKK'nın ileri karakolu HDP'nin 3. kongresi yapılmıştır. Ankara'da teröre destek verilmiş, bebek katili selamlanmıştır. HDP'nin bir eş başkanı Afrin'deki hainleri kastederek halk kendini koruyor diyecek kadar gözü ve vicdanı karamıştır. Eski eş başkan ise faşist Türkiye'nin partisi olmadığını zırvalamıştır. Asıl faşist, asıl ırkçı belli ve meydandadır. Terör yandaşları Ankara'nın göbeğinde kutlama yapar gibi halaylar çekmiştir. Zeytin Dalı Harekatı aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Sivillerin katledildiği alçakça iddia edilmiştir. Hukuk devletinin ilke ve esasları ile tanıştırmak işledikleri suçları burunlarından getirmek Türk milletine şeref borcudur. Bunlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir. HDP kurultayında onca provokasyon vuku bulurken CHP'liler yerlerinden kımıldamamış kepazeliklere tepki göstermemişlerdir. CHP ve HDP aynı kazanda kaynamışlardır. Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, PKK, FETÖ. Bunlar arasında fark yoktur.

"SİZE GÖRE TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZ KAÇ OY EDER?"



Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG ile kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır. Peşmerge ile ne zaman kavuşacaktır. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hıristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır, ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Hareketı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur.

İLKER BAŞBUĞ'A ELEŞTİRİ



Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir? Yanmaktan korkuyorsa kişi, vatan ve millet aşkıyla kavrulmaya talip olmamalıdır. Bizim anlayışımız böyledir. "TSK'NIN BAŞINDA DEĞERLİ BİR KOMUTAN VARDIR, İKİNCİSİNE GEREK YOKTUR"



Biz sabrediyoruz, samimiyetle gelişmeleri takip ediyoruz. Bize göre TSK'nın başında halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur. Genelkurmay Başkanı'nın çatı davasının görüldüğü mahkemeye tanık olarak çağırmak düşüncesizce bir karardır. Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu bölgeden topraklarımıza teröristler sızmaktadır. Aynı bölgeden Kilis ve Hatay'a teröristlerin attığı roketlerle çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta, hayatlarını kaybetmektedir.

Füze sistemleri ancak gelişmiş ordularda varolabilecek sistemlerdir. İlk akla gelen ülke ABD'dir. Silahların içeriğinin Türkiye'den saklanmış olması asıl niyeti gün yüzüne çıkarmıştır. Gerçekte ve ne yazık ki Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleri ile bir ve aynı kareye girmişlerdir. Almanya ülkemize sattığı tankların Afrin'de kullanılmasından rahatsızdır. Türkiye işte böylesine sözde dostlarının olduğu güç şartlarda mücadelesini sürdürmektedir. Bu gelişmeler bir kez daha kimseye muhtaç olmadan kendi milli silah sistemimizi geliştirmenin önemine işaret etmektedir. Sürdürülen çalışmaların tamamını desteklediğimiz yeri gelmişken ifade etmek isterim. Afrin'de sorun ve açmazlar sadece silahlarla sınırlı değildir. Saklandıkları sığınak ve barınaklar kanlı tuzağın bir başka yönüdür. "TÜRKİYE AFRİN'DE YEDİ DÜVELLE ADI KONMAMIŞ SAVAŞ HALİNDEDİR"



Tüneller, beton korugan ve hendekler inşa etmeyi müteahhitlik ile gerçekleştirmedikleri aşikardır. Mevzilerin PKK'ya son 5 yıl içinde yaptıran kokuşmuş zihniyetin temsilcilerini iyi tanımalıyız. Malum Avrupa ülkelerine ait şirketler tarafından sağlandığı ortadadır. Fransa Dışişleri Bakanı'nın mesnetsiz iddialarına göre hareket uluslararası hukuka aykırıymış. Fransa'nın samimiyeti yoktur, Almanya perişandır, ABD ise sözde ordu için çabalamaktadır. Türkiye Afrin'de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. ABD ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalıdır. Sonuç feci gelişmelere sebep olabilecektir. Türkiye ile ABD arasında diyalog kopar, temas kesilir eller tetiğe gider, silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır? Beyaz Saray açık açık söylesin. Dost muyuz, düşman mı? Devam mı, tamam mı? ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sorulara nasıl cevap vereceği merak konusudur.