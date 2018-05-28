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Bahçeli "Yeni Bir Doğuş" toplantıları yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 23:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl" temalı bölge istişare toplantıları yapacak - Bahçeli'nin Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir merkezli toplantıları, 30 il teşkilatını kapsayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl" temalı toplantılar yapacak.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarına hız veren Bahçeli'nin bölge istişare toplantılarına ilişkin programı belli oldu.

Bahçeli, bu çerçevede Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir merkezli, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl" temalı bölge istişare toplantıları gerçekleştirecek.

Devlet Bahçeli, 5 il merkezinde 30 il teşkilatını kapsayacak toplantıları kapalı spor salonlarında düzenleyecek.

-Toplantılar 6 Haziran'da başlayacak

Bahçeli'nin 6 Haziran'da il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla başlayacak bölge istişare toplantılarının tarihleri ve kapsadığı iller şöyle:

-6 Haziran 2018 Sivas merkezli bölge istişare toplantısı Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman ve Amasya.

-7 Haziran 2018 Kayseri merkezli bölge istişare toplantısı Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir.

-8 Haziran 2018 Konya merkezli bölge istişare toplantısı Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar.

-9 Haziran 2018 Bursa merkezli bölge istişare toplantısı Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir.

-10 Haziran 2018 İzmir merkezli bölge istişare toplantısı İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeli seçim toplantı

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