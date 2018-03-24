Bahçeli, yeni MYK ve MDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Anıtkabir ile Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Bahçeli ve beraberindekiler, parti genel merkezindeki MYK ve MDK toplantısı öncesi yaptıkları Anıtkabir ziyaretinde Arslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve burada Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın, yüksek katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirten Bahçeli, deftere şunları yazdı:

"Hitamında seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üyelerimizle birlikte manevi huzuruna çıkmış bulunuyoruz.

Bu itibarla gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz.

Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümüne tekabül ederken, diğer tarafta milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından birisi olan Afrin'de aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır.