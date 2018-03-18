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Bahçeli: "Yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi şeref tacı gibi taşıyacağım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından, "Türkiye’nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ediyorum" dedi.MHP 12.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından, "Türkiye’nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ediyorum" dedi.
MHP 12. Olağan Kurultayı’nda saat 13.00’de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren oylamada, Devlet Bahçeli bin 169 delegeden bin 167’sinin oyu ile yeniden genel başkan seçildi. Bahçeli, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Ankara’da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza atmıştır. İradenin sahibi Milliyetçi-Ülkücü Hareket sözünü söylemiş, tercihini yapmış, gelecek hedeflerine inanmışlıkla kilitlenmiştir. Mutluyum, huzurluyum, emin olunuz ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir. Bugün amansız saldırılar, alçak operasyonlar, ahlaksız suçlamalar bir kez daha ezilmiş, bir kez daha imanla engellenmiştir. Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan işbirlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratmıştır. Sizlerle övünüyorum, sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum" dedi.

"Bundan sonra takip edeceğimiz hedefler bellidir"
Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Bahçeli, "Milli bekamız tehlikededir. Milli güvenliğimiz tehdit altındadır. Milli çıkarlarımız hedeftedir. Terör saldırıları hız kazanmıştır. Milli birliğimiz sarsılmakta, temelleri dinamitlenmektedir. Milli direncimiz kırılmak istenmektedir. İhanet pusuda, husumet nöbette, melanet ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak; şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur. Bu irade, bu kararlılık, bu iman, bu heyecan ve cesaret şükürler olsun ki burada vücut bulmuştur. Türk milliyetçileri Türkiye’nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Milliyetçi

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