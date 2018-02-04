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Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettir

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

MERSİN'de konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın çok yerinde olduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı, kanlı hesaplara karşı milli ve stratejik bir harekettir.

Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettir

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın çok yerinde olduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı, kanlı hesaplara karşı milli ve stratejik bir harekettir. Afrin ile başlayan temizlik mutlaka diğer alanları da kapsamalıdır. Nerede bir terör unsuru varsa milli tehditler mutlaka imha edilmelidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği '1923 Projesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişiye seslenen Devlet Bahçeli, 2019 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli birlik için destek istedi. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı, kanlı hesaplara karşı milli ve stratejik bir harekettir. Bundan geri dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmıştır. Yalanlara karnımız toktur. Siyah beyaz birbirinden ayrılmıştır. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha sefere çıkmıştır. Zafer bizimdir, hedefse Kızılelma'dır" diye konuştu.

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Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettirBahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettirBahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettirBahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettir

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