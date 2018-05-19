Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran'da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı. Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un, esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu belirtti. Samsun'da başlayan milli mücadele sürecinin, millet onurunun ayağa kalkışı, en önemlisi milli mukavemetin stratejik adım ve iradesi olduğunu ifade eden Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yendiklerini, emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımadıklarını kaydetti.

Bundan 99 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin fidesinin dikildiğini, tohumunun ekildiğini vurgulayan Bahçeli, "Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı cesaretle karılmıştır." ifadesini kullandı. Türk milletinin, Samsun'dan harekete geçen milli mücadeleyi inançla imanla omuzladığını ve nihayetinde zaferle buluşturduğunu belirten Bahçeli, Samsun'dan parlayan milli mukavemetin, Amasya Genelgesi ile yol haritasını çizdiğini, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile gücüne güç kattığını, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla beraber kutlu hedefine kilitlendiğini ifade etti. Bahçeli, Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceğinin, hürriyet uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının bütün yönleriyle ortaya konulduğunu vurgulayarak, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zincirinin, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneği olduğunu bildirdi. 19 Mayıs'ı "zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşü" olarak niteleyen Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yürüyüş, vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Bu yürüyüş, bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır. Bu yürüyüş, bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren işgalcileri İzmir'e kadar kovalayan iradenin eseridir. Tarihe altın harflerle kazınan bu eser her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur. Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023'ün güçlü Türkiye'sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz." - "Büyük Türk milletinin uyanışına şahitlik etmiştir" Bahçeli, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süre boyunca sergilenen istiklal kararlılığının, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yeni bir evreye taşınırken, hükümet etme sistemi değişikliğiyle bir kez daha ayağa kalktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "24 Haziran'da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğinden şüphemiz yoktur.1919'dan 2018 yıla kadar geçen 99 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiştir."