Bahçeli'den ABD Başkanı Trump'a tepki

"Malum papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış." ifadesini kullanan Bahçeli, "Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?" diye sordu.

Türkiye'nin ABD ile on yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı, papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir." açıklamasını yaptı.

- "Şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin tam bağımsız ve bağlantısız bir ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa suçluların, ajanların ve hainlerin değiş tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki ya bir yol ağzında ya da bir köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir."

- "Askıda Ekmek Projesi geniş bir yankı bulmuştur"