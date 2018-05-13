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Bahçeli'den "af önerisi" ile ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "Çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız" - "Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af önerisine ilişkin, "Çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye giderken "Af gündemimizde yok." sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız."

Bahçeli, 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin, çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşmasının son derece doğal, meşru ve tabii bir hak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan 'Teröristlere kesinlikle af yok.' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

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