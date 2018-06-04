Bahçeli'den Ali Koç'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin Koç'u telefonla arayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

