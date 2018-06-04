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Bahçeli'den Ali Koç'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin Koç'u telefonla arayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

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Ali Koç'a tebrik MHP Genel Başkanı Bahçeli

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