MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek zammına karşı Ankara'da "Askıda Ekmek Projesi" başlatacaklarını bildirdi.
Bahçeli, parti genel merkezinde, gazetecilerin ekmek fiyatlarındaki artışa ilişkin sorusu üzerine konunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Ankara'da, özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere "Askıda Ekmek Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
"Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?' diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' esasına dayanmaktadır."
Bahçeli, "Talimat verdiniz mi?" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz." şeklinde yanıtladı.
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