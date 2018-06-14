Bahçeli'den Bayram mesajı 

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayram nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "Sokak arası diplomasi ve karanlık görüşmelerle 15 Temmuz'un rövanşına yığınak yapanların milletimizden yiyeceği tokadın sesi inanıyorum ki Pensilvanya'dan duyulacak, Kandil'den yankılanacaktır. Toplumsal zeminde kök tutmuş Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasını, Türk milletinin güvenlik ve selametini muhafaza iradesine sahiptir ve bunu başarmaya da kararlıdır, azimlidir. Tedbir ve gayret bizden, teveccüh ve takdir büyük Türk milletinden, yardım ve himaye Yüce Allah'tandır. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyor, her günümüzün bayram havasında geçmesini diliyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı şu şekilde: "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayını geride bırakarak bayram günlerine ulaşmış, bulunmaktayız. Cenab-ı Allah'tan, O'nun rızasını kazanmak amacıyla tuttuğumuz oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum. Ramazan, nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır. Hemen ardından karşıladığımız bayram ise gönüllerin hürmet ve hatırlatmayla coştuğu, küslük ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimidir. Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır. Ne var ki Türkiye'nin bekası sağlama alınmadıkça, İslam dünyası huzur ve istikrara kavuşturulmadıkça sevinçlerimizin bir yanı buruk, umut ve hayallerimizin bir tarafı buhranlıdır. Türk-İslam coğrafyasını mesken tutmuş kanlı hesaplaşmalar bayramlarımızı gölgelemekte, masum ve günahsızların yüreklerimizi tırmalayan çığlıkları devasa acıların adeta özeti olmaktadır.