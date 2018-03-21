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Bahçeli'den Bölükbaşı için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: -"Devlet ve siyaset kademelerinde fedakarca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığında üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan Sayın Bölükbaşı, hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatına ilişkin, "Devlet ve siyaset kademelerinde fedakarca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığında üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan Sayın Bölükbaşı hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Bölükbaşı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, fikirleri ve çalışmalarıyla MHP'ye mümtaz katkılar sağlamış dava arkadaşı Bölükbaşı'yı zamansız kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Bahçeli şunları kaydetti:

"Devlet ve siyaset kademelerinde fedakarca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığında üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan, TBMM’ye uzanan mücadele hayatıyla da milli gönüllerde saygın bir yer edinen Sayın Bölükbaşı hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır. Merhum arkadaşımız son nefesine kadar üretmekten, millet ve memleket meselelerine kafa yormaktan hiç vazgeçmedi, hiç de yorulmadı. 23. Dönem Ankara Milletvekilimiz ve Genel Başkan Eski Yardımcımız Sayın Ahmet Deniz Bölükbaşı’ndan biz razıyız, niyaz ederim ki Allah da razı olsun, rahmetiyle mükafatlandırsın. Son derece müteessir bir ruh haliyle, merhum dava arkadaşım Ahmet Deniz Bölükbaşı’na Cenabı Allah’tan rahmet; ailesine, camiamıza, milletimize başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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Ahmet Deniz Bölükbaşı Bahçeli MHP Genel Başkanı

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