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Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 18:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'deki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. güne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır" dedi.

Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'deki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 10.gününe ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin muazzam bir mücadele içinde olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur. Zeytin Dalı Harekatı 10’ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin’e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti:

Afrin’e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevkii olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

Bugün de, Afrin’in batısındaki 915. Tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10’ncu gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır.

Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

Efendimiz Hz. Muhammed buyurmuştur ki: “Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez.” Zeytin Dalı Harekatı’nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir.

Zeytin Dalı Harekatı’ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı’nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.

"CHP KORKUYA KAPILMAKTADIR"

Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır.

Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli CHP PKK Afrin

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Valahi doğruya doğru bunu görmeyen ya kördür yada işine geleni görür gelmeyeni görmez
.... dedi AKP millet vekili Devlet Bahçeli.
@nopresesyon SEN GİT BU LAFLARI REİS AĞA BABANA ANLAT.ÜLKEYİ GETİRDİĞİ NOKTA ORTADA.BU GÜNLERE KİMİN BECERİKSİZ HAMLELERİYLE GELDİĞİMİZİ HERKEZ BİLİYOR.
nöroloğ varmı bunun ciddi şekilde beyinsel problemleri var anlaşılan
Doğru söylüyor.Özellikle haziran seçimlerinden sonra hdp ile bütün olmuş millet ile dalga geçmiştir.Bütün Pkk sempatizanlarının ve casusların avukatlığını yapmıştır.Hala daha bazı sözde vekilleri pkk avukatlığı yapmaya devam ediyor.Ama partinin başındaki zat çıt çıkaramıyor.Demekki o kadar da başında değil.
Sayın Bahçeli; 02.06.2015 Elazığ Mitinginde Söylediklerinizi UNUTMUŞ - HATIRLAMIYOR - HATIRLAMAK İSTEMİYOR OLABİLİRSİNİZ, Ancak İsterseniz bir hatırlayın; Siz Sn Erdoğan' a Söylediğiniz Sözler için İnanın UTANACAKSINIZ ! ! Sn Erdoğan' a Dün Söyledikleriniz mi Doğru, Yoksa Bugün Söyledikleriniz mi Doğru ! ! Sn MHP li ve AKP li Yorumcular, Ne Olur Sn Bahçelinin 02.06.2015 Elazığ Miting Konuşmasını Dinler misiniz ! ! ! ALLAH için, Vatan için, Bayrak için, DİNLERMİSİNİZ ! ! ! Saygılarımla.
YETER ULAN YETER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ SİZİ BİRBİRİNİZ ÜZERİNDEN PRİM YAPIN DİYE ŞEHİT OLMUYOR... LANET OLSUN SİZİN SİYASİ AHLAKINIZA VATANIMIZIN BEKASI İÇİN YÜREK DİLİYLE BİRLEŞTİRİCİ MOTİVE EDİCİ SÖYLEMLERİNİZ OLSUN ARTIK ALLAHIM SEN YAVRULARIMIZIN MEHMETÇİĞİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OL İNŞALLAH
Sayın Devlet Bahçeli bu konuda kesinlikle haklı yani..Bence az bile demiş...
konuşan bahçeli yarın tersini konuşur
yatakta bassalar bi adam bukadar donermi...
Danszlerde konusuyormus vay anasını
Siyaset bu olsa gerek dün doğruları söyleyip milleti uyaran şahıs şimdi kendi menfaati için yalan söyleyerek inanırlığını yok ettiğini düşünemiyor mu bu kadar mı tatlı bu koltuklar
Aldın arkana RTE yi salla baba. Bitik partinin lideri.
Düne kadar bu lafları kime söylüyordu kimlerden ne laflar ne hakaretler küfürler yiyordu ama ne hikmetse şimdi onlarla birlik olup kimlere bu lafları söylüyor .....
SİYASET AĞLAR BU YORUMUNA. OLMADI YAPAMADIN. SİYASET SENİN İŞİN DEĞİL EMEKLİ OL RAHAT OL.
hep başkasının ağzı ile konuşuyorsun bahçeli... birazda kendi düşüncelerini söylesen... Chp olmasa inanki sen be senin gibi milliyetçi geçinenler bu ülkeyi yabancılara bugünden çok daha hızlı peşkeş çeker... kahrolsun Pkk ve sempatizanları... Yaşasın laik, atatürkçü tam bağımsız Türkiye...
bahçeli efendi....salih müslim i getirip kırmızı halılarla karşılayıp pyd yi meşrulaştıranlar kimler?ve sen şimdi o meşrulaştıranların neyisin?
atatürkçü milliyetçi insanları hedef alan kişiyi kınıyorum. O püf liler cumhuriyet bayramında burdan geçerken kim vardi
adam
Helal Olsun
Rızaa... Rızaaaa... Rızaaaaaaaaa
Bahçelinin bu konuşmalarına Gülmekten kırılıyorum. :))
aaaaaaaaaaaaaaaa dağ fare doğurdu
cehennem partisi son yolcularını çağırıyor
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