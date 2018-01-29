Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır

Afrin’e 13 km uzaklıkta bulunan ve son derece stratejik bir mevkii olan Burseya Tepesi hainlerden kurtarılmıştır. Beton kuleler yok edilmiştir. Teröristler tutundukları alanlardan sökülüp atılmakta, bir yanda can verirlerken diğer yanda can havliyle kaçmaktadırlar.

Bahçeli şöyle devam etti:

Türkiye'nin muazzam bir mücadele içinde olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Karşımızdaki fitne ateşi ya söndürülecek ya da şiddetlenip her yanımızı saracaktır. Bunun arası, ortası yoktur. Zeytin Dalı Harekatı 10’ncu günündedir. Kahraman Türk askeri huzur için, istikrar için, güvenlik için, sükûnet ve selamet için Afrin’e yıldırım gibi inmiştir. Hamd olsun, hilal parlarken, hıyanet patlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bugün de, Afrin’in batısındaki 915. Tepe de ele geçirilmiştir. Harekatın 10’ncu gününde Afrin’in beş beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim yeri, 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta hainlerden arındırılmıştır.

Yerli yapım beton delici bombalar çarptıkları sığınak ve korunakları vida gibi delerek saklanan yılan, çıyan, akrep bırakmamıştır. Mehmetlerimiz karadan havadan inanmış bir mücadele sürdürmektedir. Hepsini kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

Efendimiz Hz. Muhammed buyurmuştur ki: “Allah imansız işi ve işsiz imanı kabul etmez.” Zeytin Dalı Harekatı’nın harcı imanla karılmış, hududu Kızılelma iradesiyle yoğrulmuştur. Türkiye, karşısındaki badireyi milli kenetlenme ve dayanışma ruhuyla ezip geçecektir.

Zeytin Dalı Harekatı’ndan rahatsız olan bildik çevreler marjinal seviyede de olsa bellidir. Hele hele, Burseya Dağı’nda al bayrağımızın dalgalanmasından gocunan bir ana muhalefet vardır ki, bu hepsinden de beterdir.

"CHP KORKUYA KAPILMAKTADIR"

Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır.

Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.