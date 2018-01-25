HABER

Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir

POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 11:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kızılelma' açıklamalarını eleştiren ilahiyatçı İhsan Eliaçık'a 'kripto münkir (Tanrı'nın varlığına inanmayan)' diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan ilahiyatçı İhsan Eliaçık'ın 'Kızıl elma şirk koşmaktır' açıklamasına yanıt verdi.

Bahçeli, 'rezillik' olarak söz ettiği açıklamasında "Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?" dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından özetle şunları yazdı:

"Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk."

ELİAÇIK NE DEMİŞTİ?

İhsan Eliaçık sosyal medyada yaptığı paylaşımda,"Kızıl elma denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş… Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!" demişti.

KIZILELMA NEDİR?

Hürriyet'in aktardığına göre Türk edebi tarihinde de kullanılan Kızılelma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer aldı. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülüyor:

Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.
Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.
Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.
İlahî ve sırlı bir bilgidir.
Millî asabiyet, millî ahlâktır.
İstanbul’un sembolüdür.
Türk ordusunun manevi hedefidir.
Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.

Bu anlamların iki düşünce etrafından birleştiği değerlendirmesi yapılıyor:

Kızılelma İlahî bir bilgi, bir sır ya da şifredir.
Kızılelma coğrafi bir mekâna ulaşma düşüncesi, 'ideali', ulaşılmak istenen bir yer veya diyardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından paylaştığı Kızıl Elma açıklamalarına İlahiyatçı İhsan Eliaçık Twitter hesabından tepki göstermişti. Eliaçık, "Devlet Bahçeli: Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresidir." Ben de Türküm ama öyle bir mefkurem yok. "Cihana hakimiyet" iddiası şirktir. Çünkü İslam'a göre cihan (yeryüzü) Allah'ındır. Cihana hakimiyet hiç kimsenin haddine değildir" demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Kızıl Elma

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

İlginizi Çekebilir

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Okuyucu Yorumları 29 yorum
Defol git artık bir dediğin bir deigini tutmuyor yeter artık sizin bu boş konuşmalarınızla ülke bir yere gitmiyor..
@mehmet_1985_mrvus Bu adam ne zaman küfür etmeden konuşabilecek
@mehmet_1985_mrvus okuma kimi nerden kovuyorsUN??? Kimsin nesin ,bu ülke için sen ne yaptın.Kendine birisini kovma yekisini defol deme yekisini sana kimler verdi?? Asıl sen istir git.
Devlet Bahçeli: "Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresidir." Ben de Türküm ama öyle bir mefkurem yok. "Cihana hakimiyet" iddiası şirktir. Çünkü İslam'a göre cihan (yeryüzü) Allah'ındır. Cihana hakimiyet hiç kimsenin haddine değildir. İHSAN ELİAÇIK
İKİSİ DE GÜNDEM YARATMAK İÇİN HAKLI ANLAMLARDA TEZATLIK YAPIYOR. YALNIZ BAHÇELİ KENDİ KENDİNİ "NAMERT" İLAN ETTİ. ÖNCE ONU TEMİZLEMELİ. HANİ SEÇİM MEYDANLARINDA "17-25 ARALIK YOLSUZLUKLARININ HESABINI KAÇAK SARAYDAN SORMAZSAM NAMERDİM" DEMİŞTİ YA... ŞİMDİ KOLTUK DEĞNEĞİ KOALİSYON OLDUĞUNA GÖRE...
@hikmetgungor 17- 25 aralığın bir abd feto oyunu olduğunu görerek olayı kapadı.bu afrin bile o sürecin devamı.hakan atilla darbe süreçlerin bir parçası.kurdistanı kurarlarken Türkiyeyi meşgul etmeye iç savaşa sürükleyip bölme projesi.
kızıl elma tüm cihandır kızıl elma bir ülküdür kızıl elmanında bir ülküsü vardır alemi islamı tüm cihana yaymaktır, kızıl elma nasıl şirk olabilir ki ! şirktir diyen kendini bilmezler kızıl elma sevdasında olanların sevdası peygamber efendimizin sancağını tüm cihanda dalgalandırmaktır, islam topraklarını tüm cihana yaymaktır.
Sen Türk müsün ki Türklerin emelleri, ideolojileri hakkında fikir beyan ediyorsun git kendi ırkın neyse onların emellerinden bahset Bahceli. İhsan eliaçık bir Türk olarak bu konuda olumlu olumsuz yorum yapabilir. Bütün meclisi, partileri, siyaseti, bakanlıkları ne kadar kürt, gürcü, arap, ermeni, varsa basmışsınız hep bir elden Türk yurdunu sinsice yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir gün bir Türk bu işe uyanırsa sonunuz feci olacak bunu unutmayın. Hülagü Hanı, Timur Hanı, Attila yı unutma bahceli sizin gibileri nasıl ezip geçtilerse bunları yapacak bir Türk oğlu Türk yine çıkacaktır unutma Bahceli.
@lev_vel SEN nesin ,Devlet Beyin Türklüğünü ,milliyeçiliğini,vatanseverliğini sorgulayacak kadar bu millete bu vatan ne gibi hizmetlerde bulundun??klavye başında Türk ,milliyetçi olunmuyor.Türklüğün,Türkün lideri Devlet beydir.Siz desenizde demesenizde,hırsınızdan kudursanızda bunu çok iyi biliyorsunuz öyle demeklede gerçekleri değiştiremzsiniz.
sn eliaçık beyin ayarı ve bilgi sevyesinde değilsin ARKA bahçeli bey susmayı tercih et
@sadikaliyuceer şaka yapıyorsan komiksin ama ciddiysen bi psikoloğa falan görün dostum
@sadikaliyuceer Türkiye Cumhuriyetinde Akp diye parti olmasaydı, bütün oylar Devlet Bahçeliye giderdi, bu nedemek biliyormusun Türkiyenin yüzde 50 si.. oyüzden kime çamur attığına dikkat et zeka seviyesi düşük insan
Artık bahçeli haberlerini okumuyorum okumaya zaman ayırmaya değer görmüyorum.
devlet bahçelinin çizgisinde bir sapma varmı yok dün ne dediyse bu günde ayni teprikler şunuda diyeyim seni ipratmak isteyen hainler var genleri bozuk olanlar kızıl elmadan ne anlarlar 5 binyıllık tarihi inkar edenden hocamı olur onlara bu gün birlik zamanı haçlı seferler devam ediyor terör yok edilecek işaallah ama keferenin oynu bitmez mucadeleye devam
Allah rızası için bir sefer de küfür etmeden konuşabil
senin allahın varmı ARKA bahçeli siyaseten ve insan olarak bitmişsin konuşma artık susmakta bir erdemliktir bari onu yap
@sadikaliyuceer sayın Bahçeli Türk Milletinin ta kendisidir.senin gibi şarlatanlar ancak böyle söyler
@nejmitut ülke için ne yaptı bu güne kadar..bir çivisi yoktur.. belki çek senet işinin ekonomiye katkısı olmuş olabilir..
lan o dediğin tamda sensin kuldan utanmaz allahtan kormaz hala daha konuşuyo yz prontıra bakmadan konuşamayan kendini lider sanan deynek
@jokerr_tr_2 Yoruma bak,heyyy yavrum hey ,bo yorum ilkokul 1.sınıftaki çocuklara ders olarak okutulmalı,bilgi,araştırma,öngörü,izan,derin bakış açısı,entellüktüel düşünce, sen burda harcanıyorsun gibime geliyor.
MHP istikrar kaybetti,güven kaybetti bir öyle bir böyle artık Sayın Bahçeli Koltugu SAGLAM,DİNAMİK,GENÇ BİR LİDER'E devretmeli kimsenin elinin altında olmayan gerçek bir muhalefet parti lideri ;))
@infjob yarın CV ni getir başla bakalım
@infjob mhp her zaman güçlüdür.sayın bahçelide bilge liderdir.bazı geri zekalılar anlamasa bile öyledir
@infjob Sayın Bahçelinin ne koltuk ne oy derdi olmuştur,bunuda en iyi bilenler vatan hainleridir,işbirlikçilerdir,Fetönün siyasi Türkiye şubesinin temsilcileridir.
Bir kripto münkir olmayan kalmıştı. Artık kripto münkirimizde var. Allah analı babalı büyütsün. Bu bahçeliye gündemde kalmak için ne içiyorlar. Haşhaş filan mı yiyor bu.
bohçalı gerçek abd ve israil işbirlikçisi rum ajanı oldugu bariz bir şekilde belli akepenin sözcüsü satılık devlet hem de bahçeli
@kalpkrmaz .Bu dediklerinin bir kırıntısını sayın Devlet Beyde bulmayacağınızı en iyi siz biliyorsunuz,satılanlar satıldı,gittiler “İYİ” oldu kimi feönün kucağında,Y-CHP-HDP kuyruğunda,DHKP sevenlerin ,masonların,liboşların ,mandacıların saflarında ,biz bunların kaça gittiklerinide pek bilmiyoruz,yok pahasına kendilerini pazara çıkarttılar.
Seninle aynı fikirde olmadıgı için bunları söylüyorsun. senin dedigini söylese inançlı yani.
bu üçüncü tekil şahıs kalbinde nefretle doğmuş.çocukluğu sorunlu geçmiş,herkese ayar çekiyor.
Diğer Haberler
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur

Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur

Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.