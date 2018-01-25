Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan ilahiyatçı İhsan Eliaçık'ın 'Kızıl elma şirk koşmaktır' açıklamasına yanıt verdi.
Bahçeli, 'rezillik' olarak söz ettiği açıklamasında "Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?" dedi.
Bahçeli, Twitter hesabından özetle şunları yazdı:
"Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.
Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk."
ELİAÇIK NE DEMİŞTİ?
İhsan Eliaçık sosyal medyada yaptığı paylaşımda,"Kızıl elma denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş… Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!" demişti.
KIZILELMA NEDİR?
Hürriyet'in aktardığına göre Türk edebi tarihinde de kullanılan Kızılelma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer aldı. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülüyor:
Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.
Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.
Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.
İlahî ve sırlı bir bilgidir.
Millî asabiyet, millî ahlâktır.
İstanbul’un sembolüdür.
Türk ordusunun manevi hedefidir.
Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.
Bu anlamların iki düşünce etrafından birleştiği değerlendirmesi yapılıyor:
Kızılelma İlahî bir bilgi, bir sır ya da şifredir.
Kızılelma coğrafi bir mekâna ulaşma düşüncesi, 'ideali', ulaşılmak istenen bir yer veya diyardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından paylaştığı Kızıl Elma açıklamalarına İlahiyatçı İhsan Eliaçık Twitter hesabından tepki göstermişti. Eliaçık, "Devlet Bahçeli: Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresidir." Ben de Türküm ama öyle bir mefkurem yok. "Cihana hakimiyet" iddiası şirktir. Çünkü İslam'a göre cihan (yeryüzü) Allah'ındır. Cihana hakimiyet hiç kimsenin haddine değildir" demişti.
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