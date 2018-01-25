Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir

"Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Bahçeli, 'rezillik' olarak söz ettiği açıklamasında "Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?" dedi.

Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk."

ELİAÇIK NE DEMİŞTİ?

İhsan Eliaçık sosyal medyada yaptığı paylaşımda,"Kızıl elma denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş… Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!" demişti.

KIZILELMA NEDİR?

Hürriyet'in aktardığına göre Türk edebi tarihinde de kullanılan Kızılelma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer aldı. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülüyor:

Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür.

Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir.

Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür.

İlahî ve sırlı bir bilgidir.

Millî asabiyet, millî ahlâktır.

İstanbul’un sembolüdür.

Türk ordusunun manevi hedefidir.

Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir.