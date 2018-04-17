HABER

Bahçeli'den 'erken seçim' çağrısı (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısında bulunarak, "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız" dedi. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli TBMM'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınması çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız. Teklifimiz şudur; 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur."

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Diğer Haberler
Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.