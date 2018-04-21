Bahçeli'den gençler ve kadınların adaylık için teşvik edilmesi talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatından, kadınların ve gençlerin milletvekilliği aday adaylığı konusunda teşvik edilmelerini istedi.
MHP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda MHP lideri parti teşkilatına bazı talimatlarda bulundu.
Cumhur ittifakının cumhuriyetin özü ve kendisi olduğunu bildiren MHP lideri, seçim çalışmaları sırasında bu ittifakı zedeleyecek söylemlerden özellikle kaçınılması gerektiği konusunda teşkilatı uyardı.
Bahçeli, seçim çalışmaları sırasında seçmene, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin önünü nasıl açacağı ve Türkiye'yi nasıl geleceğe taşıyacağının anlatılmasını ve öneminin vurgulanmasını istedi.
Devlet Bahçeli, bu çalışmalarda kesinlikle provokasyonlara gelinmemesi konusunda da uyarıda bulundu.
Bahçeli, aday adaylığı başvuruları konusunda ise teşkilattan, gençlerin ve kadınların teşvik edilmesini istedi.
Bu arada partinin seçim çalışmalarında ve toplantılarda kullanacağı afiş, slogan ve seçim müziği gelecek hafta belirlenecek.
- Başvuru ücreti 2 bin 500
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, MHP'de aday adaylığı başvuru ücreti 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Engelli adaylardan ise başvuru ücreti alınmayacak.
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