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Bahçeli'den İYİ Parti'de yaşananlara ilişkin değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli: - "(İYİ Parti'de alınan olağanüstü kongre kararı) Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp, "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasına ilişkin, "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin "İYİ Parti'nin Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara" ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmadıklarını belirten Bahçeli, "Hanımefendi, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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