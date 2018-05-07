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Bahçeli'den milli güreşçilere kutlama mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Aydın'a gönderdiği mesajla, Akgül ve Demirtaş'ın Avrupa şampiyonluklarını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a gönderdiği mesajla Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ın Avrupa şampiyonluklarını kutladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, Aydın'a kutlama mesajı gönderdi.

Bahçeli mesajında, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Akgül ve Demirtaş'ı tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Güreş Federasyonu

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