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Bahçeli'den, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle ailesine taziye mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Münir Özkul'un vefatı nedeniyle ailesine taziye mesajı gönderdi.

Bahçeli'nin taziye mesajı şu şekilde: "Türk meddah, sinema ve tiyatrosuna büyük katkıları olan Sayın Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

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