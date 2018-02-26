Bahçeli'den MYK üyelerine hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12. Olağan Büyük Kurultay öncesi son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında üyelere, parti genel merkezi binasının minyatürünü armağan etti.
Bahçeli, parti genel merkezinde toplanan MYK'de, üyelere üç yıllık çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Genel Başkan Bahçeli, 18 Mart 2018'de gerçekleştirilecek 12. Olağan Büyük Kurultay öncesi yapılan ve kısa süren son MYK'de, üyelere üzerinde "11. Olağan Büyük Kurultay Merkez Yönetim Kurulu Hizmet Anısı" yazan parti genel merkez binasının minyatürünü hediye etti.
Devlet Bahçeli daha önce de genel başkanlık görevindeki 20. yılı dolayısıyla 81 MHP il başkanına kendisinin tasarladığı "köstekli özel saatler" göndermişti.
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