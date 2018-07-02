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Bahçeli'den, Prof. Dr. Sezgin için "taziye mesajı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının ilim ve akademi hayatı açısından büyük bir kayıp olduğunu bildirdi.

Bahçeli, Sezgin'in vefatı nedeniyle "taziye mesajı" yayımladı.

Mesajında, "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin'in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza atmıştır.
Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Prof. Dr. Fuat Sezgin taziye mesajı

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