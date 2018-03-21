Bahçeli’den vefat eden Bölükbaşı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devlet ve siyaset kademelerinde fedakarca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığında üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan, TBMM’ye uzanan mücadele hayatıyla da milli gönüllerde saygın bir yer edinen Bölükbaşı hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın vefatı münasebetiyle taziye mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, "Çok değerli dava arkadaşım, fikir ve çalışmalarıyla partimize mümtaz katkılar sağlamış Sayın Ahmet Deniz Bölükbaşı’yı zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Devlet ve siyaset kademelerinde fedakarca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığında üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan, TBMM’ye uzanan mücadele hayatıyla da milli gönüllerde saygın bir yer edinen Bölükbaşı hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır. Merhum arkadaşımız son nefesine kadar üretmekten, millet ve memleket meselelerine kafa yormaktan hiç vazgeçmedi, hiç de yorulmadı. 23. Dönem Ankara Milletvekilimiz ve Genel Başkan Eski Yardımcımız Ahmet Deniz Bölükbaşı’ndan biz razıyız, niyaz ederim ki Allah da razı olsun, rahmetiyle mükafatlandırsın. Son derece müteessir bir ruh haliyle, merhum dava arkadaşım Ahmet Deniz Bölükbaşı’na Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, camiamıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.