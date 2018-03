Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"12’inci Olağan Büyük Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” 12’inci Olağan Büyük Kurultayı’nın tamamlanmasının ardından parti teşkilatına teşekkür mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12’inci Olağan Büyük Kurultayı’nın “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” tema ve iradesiyle gerçekleşmiş örnek bir buluşmaya, muazzam bir kucaklaşmaya sahne olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde, Ankara muhteşem bir uyanışa, canlı ve coşkulu bir duruşa, eşine az rastlanır bir katılıma şahitlik etmiştir. Yurdumun her yöresinden heyecanla Ankara’ya gelen vatan ve millet sevdalıları haklı davalarına sahip çıkmışlar, kutlu mücadelemizde yeni bir sayfa açmışlardır. Partimiz için Kurultay, yüksek hedeflerin görüşüldüğü, millet ve devlet meselelerinin konuşulduğu tarihi ve demokratik bir ortamdır. Bu ortam içinde gelecekle ilgili ümitler tazelenerek teyit edilmiş, ayağa kalkan milliyetçi ruh vatana, bayrağa ve milli bekaya kahramanca sahip çıkacağının güvencesini vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi milli duruşun simgesidir. Milliyetçi Hareket Partisi şühedaya vefanın adresidir. Milliyetçi Hareket Partisi millete bekanın adı ve ahlakıdır.”

“12’inci Olağan Büyük Kurultayımız partimiz üzerinde oynanan bütün oyunları boşa çıkarmış, birlik ve beraberliği tahkim ve tescil etmiştir” diyen MHP Lideri Bahçeli şunları kaydetti:

“Yarım asırlık mazisiyle, milli ve meşru duruşuyla, engin ve derinlikli fikri çizgisiyle Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği sorumlulukların, omuzladığı tarihi görevlerin elbette bilinciyle yürüyüşünü devam ettirecektir. Hiçbir engelleme önümüzde duramayacaktır. Hiçbir eyyamcı ve entrikacı önümüzü kesemeyecektir. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bugünkü zaman diliminde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişle gelecek arasında köprü kuran milliyetçi şuuru karanlığa nur, hıyanete sur, saldırılara siper işlevi görecektir.”

Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda yapılan Büyük Kurultayımız kesretin dışlanıp vahdetin tecelli ettiği; kötümserlik ve yılgınlığın aşılıp, umut ve yüksek ufukların yeşerdiği sadakat ve samimiyet şöleni halinde tezahür etmiştir. Sarsılmaz bir milli duruş, tarihi boyunca vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize vefa, mensubiyetiyle onur duyduğumuz milletimize beka kurultayımızdan yükselen ortak ses, ortak sesleniş, ortak inanç olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti var olduğu sürece yaşayacak tarih ve kültür hazinesi, milli ve manevi değerler haznedarıdır. Siyasetimiz günlük heveslerin esiri, gelip geçici heyecanların esintisi değil; Türklüğe ve Türkiye’ye adanmış muazzez ömürlerin hizmetkarlığıyla temellenmiş, ebedi anlam ve ruhunu bulmuştur. 12’inci Olağan Büyük Kurultayı’mızda hem 103 yıl önceki Çanakkale’de yaşanan beka savaşı, hem de şu an Afrin’de süren beka mücadelesi hürmet ve hasretle yad edilmiş, kahramanlık dualarla selamlanmıştır.”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bundan sonra da sağlam duruşuyla, tartışılmaz vefasıyla, milli bekanın onuruna göstereceği yüksek bağlılıkla kutlu mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Bahçeli, "Yerimiz Türk milletinin yanı, yurdumuz Türk vatanıdır. Bu gerçek asla değişmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, hasma karşı haysiyetin safında, haine karşı devlet ve milletinin arkasındadır. Bu düşüncelerle, 12’inci Olağan Büyük Kurultayımıza katılarak vakarlı, ilkeli, ahlaklı ve disiplinli bir şekilde iradelerini gösteren dava arkadaşlarıma, hakikaten iftihar edilecek bir azim ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek fedakârlığın burcu olan teşkilatlarımıza, bugüne kadar muhterem hizmetleri geçen önceki dönem MYK ve MDK üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 12’inci Olağan Büyük Kurultayımızda seçilen MYK ve MDK’nın yeni üyelerine muvaffakiyetler diliyorum. Bu tarihi buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen, katılım sağlayan, izleyen veya nerede olursa olsun yürekleri bizimle beraber çarpan her gönül ve dava arkadaşıma, bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 12’inci Olağan Büyük Kurultayımızın; devletimize, milletimize, demokrasimize, davamıza, Türk ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.