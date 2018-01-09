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'Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım' Çok konuşulacak iddia!

POLİTİKA HABERLERİ | 09.01.2018 10:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, dün gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "çığlığını iyi okumak" gerektiğini söyledi. Yetkin, "Bu kadar destek ve fedakârlıktan sonra Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" diye sordu.

"Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından" diyen Yetkin'in "Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" başlığıyla kritik bir yazı kaleme aldı.

Bahçeli'nin partiyi ayakta tutmak için birtakım hamleler yaptığını ileri süren Yetkin, dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Bahçeli'nin kararının AK Parti hükümetince memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

(...)

"Ya da Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından. Ama o zaman da HDP sorunu çıkacak, belki Saadet sorunu çıkacak; Erdoğan yeni sorun istemiyor.

Geriye Bahçeli dâhil MHP’lilerin 1993’te yapıldığı üzere, AK Parti listesinden seçime girip, tıpkı zamanında DEP’lilerin SHP’ ile yaptığı gibi milletvekili seçilip sonra MHP olarak ayrılma formülü kalıyor. Üstelik AK Parti’nin de buna açık bir itirazı görünmüyor.

Ama bu durumda MHP’nin aldığı oy belli olmayacak. Bunun ne önemi var diyecek olursanız, dün Bahçeli’nin basın toplantısında söylediklerini bir daha değerlendirmenizi öneririm. Hazine yardımı yalnızca seçime girip yüzde 7 almış siyasi partilere veriliyor. Başkaları gibi yapıp “dükkânı çevirmek” gibi bir deyim kullanmayalım ama partiyi ayakta tutmak için önemi var Türkiye koşullarında.

O nedenle Bahçeli’nin dünkü çığlığını iyi okumak lazım. İşin seçmen iradesi, Bahçeli’nin 2015’te Erdoğan’ı başkan yaptırmamak üzere oy istemesini filan hesaba katmadan soruyorum: bu kadar destek ve fedakârlıktan sonra Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

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Anahtar Kelimeler:
MHP seçim Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Murat Yetkin

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
yusuf yusuf sn arka bahçeli senin için tecavüz kaçınılmaz olmuştur anladığım kadarıyla zevk alma moduna geçmişsin bile yazıklar olsun senin erkek sıfatına
@sadikaliyuceer Erkeğe bak beee.. ne laf etmiş...
@sadikaliyuceer it bak seni bütün chpkkk lıtayfanı güvediğin fetoşları gömeriz it
@sadikaliyuceer suç işlwdiğinin rarkında değilsin erhalde..adamı öttürürler ha..
siz ve sizin gibiler güneydoğuda hdp doğuda iç anadolu da MHP batıda chp oy istersiniz fetöcüler
Alparslan Türkeşin kemikleri sızlıyor.
Haclı saldırısının başladığını 40 yıldır farkında olmayanlar pkk ve uzantılarının ülkeyi parcalama girişimini hala görmemezden gelenlerin aklına başlarına almaları gerek.. vatan cığlığını kişisel cığlık sananlar ..
@karpinli süper tespit vatan elden gidiyor çaresine baksana diyor adam
@karpinli bu vatanın bekası isimlere kaldıysa zaten yandık.ancak ben öyle düşünm üyorum hangisi olursa olsun aman şu bu lider olmazsa ülke batar parçalanır diye birşey yok.türk milleti 1000 yılın üzerinden beri devlettir kimler geldi kimler geçti
kapatın şu hdp ve kürt partisi kurdurmayın bundan sonra.çözüm bukadar basit
Siyasî tüccar..
Eyy bahçeli TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen haburda pkkyi alkışlayip pyd ye koridor açan süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıran pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlara barzani ile megri megri halay çekip pacavrasini Ankara'ya asanlara baston olmuşsun arapmason karışımı rabiş işareti yapan TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alan soyu belirsiz TÜRKLÜK Düşmanlarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur diyoruz IYI gelecek Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene!..
En iyisi Bahçeli ve ekibi MHP den ayrılıp AKP ye üye olmasıdır. Ülkücü hareketi bitirme derdine düşen birilerinin MHP de yeri olamaz artık.
kıskanmayın..sizde gidin hdp pkk fetö ile pazarlık yapın..millet biliyor artık açık açık görüşün alıştık çünkü
o bir ABD ajanı hangi çığlığını duyacağım ki ,rte ile beraber devleti bitirme noktasına getirdi
Nasıl bir açığı var ki, ortaya çıkmasın diye akpartinin eline tutuşturduğu kağıdı okuyup canla başla savunuyor. yazıklar olsun...
mhp nin baraj derdi yok kardeşim baraj derdi olan sizlersiniz hdp yi iyi partiyi meclise sokamayacak olmanız derdiniz oldu
Sayın Bahçeli bu defa kuyruğun sıkıştı,barajı açamıyacağın aklın erdi herhalde,bundan sonra SP,DP gibi partilerle ittifak edersin senin yerin oraları artık.biraz daha kalırsan arkanda hiç kimse kalmayacak mart'ın alanında yalnız başına kalacaksın.vezir ayrıl da rezil ayrılma partinden.
"NAMERTLİĞİ" KABUL ETMİŞ BİR MHP Lİ DÜŞÜNEMİYORUM ASLINDA. BAHÇELİ NAMERTLİĞİ KABUL EDİP ÇIĞLIK ATIYORSA ZOR DURUMDA DEMEK Kİ. SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMESİ ŞART.
KOS KOCA MHP NE HALERE GELDİ SAYENDE MİLİYETCİLİK BİTTİ BİR KADIN KADAR OLAMADIN YAZIKLAR OLSUN SENİN GİBİ MİLİYETCİYE .
Sanılıyor ki BAHÇELİ bir takım çıkarlar peşinde.. Tabi böyle düşünmeye endekslenmiş beyinlerde sokak kafasıyla yorum yapıyorlar.. Olan biteni zerre kadar anlamayan beyinler.. Neyse anlamamaları da daha iyi.. Ama gerçekler çok başka bir akıl seviyesinde.. Gün gelince anlaşılır...
@zeromega_2017 Senin aklın çok galiba hazır gelmişken sırası anlatta bilelim. MHP AKP'nin arka bahçesi oldu, iyide daha düne kadar açılım süreci diye ülkeyi PKK'nın bomba tarlasına çeviren, PKK ile Osloda Dolmabahçe sarayında HDP ile anlaşan, sınırı PKK militanlarına açıp davul zurna ile karşılatan, Barzani köpeğini onur konuğu yapıp megri megri söyleyip paçavrasını göndere çeken kimdi, Ülkücülere köpek muamelesi yapıp Bahçeliye züriyetsiz diyen kimdi, şimdi ne değişti de tüm bunları yutacağız söylede bilelim, inandırıcı açıklama yaparsan fikrini değiştirmeyen namert olsun.
sayın bahçeli ben biliyorum ki siz Eskişehire geldiğinizde yollar dolar her kesimden sizi görmeye gelen olurdu geçen hafta eski millet vekilimiz hanımefendinin annesinin vefatında cenazede bulunmak nasip oldu polis ve korumadan başka halktan bir avuç insan vardı anladımki sevenin bizde kalmamış bence düşünmen gerek sen erittin ve eritmeyede devam ediyorsun lütfen diyorumm
Kaç seçimden hephüsranla çıktık ama yolumuzdan dönemedik. Başımız dik alnımız açıktı. Çizgimiz belliydi. Şimdi karanlık sulara doğru hızla ilerliyorsun. Umutlarımızı yok ediyorsun. Üç hilalin olmadığı yere mühür de basılmaz artık.
Bu çığlık milli bir duruş çığlığıdır.bu çığlık karşısında olan partiler hdp ile ittifak yapılacağından sonucununda büyük hezimet olacağını bilenler paniğie kapıldı.Kılıçtaroğlu bu seçimide kaybederse siyaseten artık yok.
Düşürsünler barajı da % 5 alabileceğine Bahçeli kendi inanıyor mu?
Partiyi AKP'nin arka BAHÇESi haline getiren kendisi, sonucuna katlanır artık. Düne kadar MHP'nin AKP'ye bakış açısı bellirdir, nasıl 180 derece değişti bunu çıksın açık açık söylesinde bilelim.
Günümüzün SADETTİN KOPEK'i için son çırpınışlar.
bu ülkede chp hariç bütün partiler amerikan köpeklerinin uşağıdır, yani bildiğiniz ajandır.amaçları güzel ülkemi yoketmektir.
yazık
Başkan yardımcılığı garanti Tuğrul TÜRKEŞ gibi Koltuk uğruna yapamayacakları yoktur bunların
son çırpınışlar ama bu saatten sonra mhp diye bir parti yoktur. ilelebette olmayacaktır. AP gibi, DP gibi ANAP gibi.
Bahçelinin ve tayip erdoganın Tek istegi Akşeneri oyun dışı bırakmak... Eyyyy Bahçeli Sende anladın sandıkta gömülecegini....... denize düşen misali sarılmışsın
benimde koltuğum gitse bende bırak çığlığı naralar atarım.,bahçeliden caçık olmaz bu memlekete.
bahçeli mi? o da kim öyle bir siyasetçimi var
adam mhp yi bitirdi düne kadar yüce divanda yargılatmassam namussuzum diyen bahçeli şimdi yalakalık peşinde mhp liderlerinden şimdiye kadar hiç birisi bu kadar düşmemişti
Biraz onurlu olun da kendiniz için değil ülke menfaatlerini ön planda tutun. MHP yi bitirdin.
AĞLA BAHÇELİ AĞLA BU SON VEKİLLİĞİN BU SON GÖRÜNTÜLERİN SENİN YAPACAĞIN EN İYİ İŞ ÇAYI DEMLETMEK PENCERENİN ÖNÜNEDE SALLANAN BİR SANDALYE ALDINMI BİR ELİNDE KÖSTEKLİ SAAT BİR ELİNDE ÇAY ÖYLE GEÇER Kİ ZAMAN MÜZÜĞÜDE AÇTINMI. DEĞMEYİN KEYFİNE
Bazılarının kafası hiç basmıyor.Sn.Bahçeli çok akıllı bir siyaset izliyor.bu ittifakla yüzde 10 baraj riski hallolmuş oluyor nasıl mı?Akp seçmeni vekil seçiminde Mho ye oy vererek destekliyecek.ben şahsen vekil seçiminde mhp Başkanda Ak parti diyorum
hayırlı olsun. yakında mhp kapılarına kilit vurur ak partiye katılırlar. dun senden hesap sormazsam namertim diyordu.
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