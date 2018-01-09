'Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım' Çok konuşulacak iddia!

"Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından" diyen Yetkin'in "Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" başlığıyla kritik bir yazı kaleme aldı.
Bahçeli'nin partiyi ayakta tutmak için birtakım hamleler yaptığını ileri süren Yetkin, dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Bahçeli'nin kararının AK Parti hükümetince memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak şöyle devam etti:
(...)
"Ya da Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından. Ama o zaman da HDP sorunu çıkacak, belki Saadet sorunu çıkacak; Erdoğan yeni sorun istemiyor.
Geriye Bahçeli dâhil MHP’lilerin 1993’te yapıldığı üzere, AK Parti listesinden seçime girip, tıpkı zamanında DEP’lilerin SHP’ ile yaptığı gibi milletvekili seçilip sonra MHP olarak ayrılma formülü kalıyor. Üstelik AK Parti’nin de buna açık bir itirazı görünmüyor.
Ama bu durumda MHP’nin aldığı oy belli olmayacak. Bunun ne önemi var diyecek olursanız, dün Bahçeli’nin basın toplantısında söylediklerini bir daha değerlendirmenizi öneririm. Hazine yardımı yalnızca seçime girip yüzde 7 almış siyasi partilere veriliyor. Başkaları gibi yapıp “dükkânı çevirmek” gibi bir deyim kullanmayalım ama partiyi ayakta tutmak için önemi var Türkiye koşullarında.
O nedenle Bahçeli’nin dünkü çığlığını iyi okumak lazım. İşin seçmen iradesi, Bahçeli’nin 2015’te Erdoğan’ı başkan yaptırmamak üzere oy istemesini filan hesaba katmadan soruyorum: bu kadar destek ve fedakârlıktan sonra Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)
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