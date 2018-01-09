'Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım' Çok konuşulacak iddia!

"Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından" diyen Yetkin'in "Bahçeli, Erdoğan’dan çok şey mi istiyor?" başlığıyla kritik bir yazı kaleme aldı.

Bahçeli'nin partiyi ayakta tutmak için birtakım hamleler yaptığını ileri süren Yetkin, dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Bahçeli'nin kararının AK Parti hükümetince memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

(...)

"Ya da Erdoğan, Bahçeli’nin yıllarca direndikten sonra İYİ Parti sonrasında talep etmeye başladığı yüzde 10 barajını düşürmeye razı olsa, yine sorun kalmayacak MHP bakımından. Ama o zaman da HDP sorunu çıkacak, belki Saadet sorunu çıkacak; Erdoğan yeni sorun istemiyor.

Geriye Bahçeli dâhil MHP’lilerin 1993’te yapıldığı üzere, AK Parti listesinden seçime girip, tıpkı zamanında DEP’lilerin SHP’ ile yaptığı gibi milletvekili seçilip sonra MHP olarak ayrılma formülü kalıyor. Üstelik AK Parti’nin de buna açık bir itirazı görünmüyor.