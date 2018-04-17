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Bahçeli'nin erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, yarın Bahçeli ile görüşmesi olduğunu kaydetti.

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26 ağustos Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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