Bahçeli'nin erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, yarın Bahçeli ile görüşmesi olduğunu kaydetti.