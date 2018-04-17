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Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: -"AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif" - "Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dört başı mamur şekilde yerine oturtulması, Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif"

ESİN IŞIK - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili, "AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin konuya ilişkin yarın görüşeceklerini ve bu görüşmenin ardından konunun netleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlam temeller üzerine oturtulmasını istediklerinin altını çizen Yalçın, erken seçim teklifinin gerekçelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte uyum yasaları çıktıktan sonra 18 ay gibi bir süre beklemek sakınca doğurur. MHP, bir teklif olarak 26 Ağustos'u ortaya koymuştur. Bu bir tekliftir. Kabul görmesi için iktidar partisinin 'evet' demesi lazım. Takdir onlarındır. AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif. Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dört başı mamur şekilde yerine oturtulması, Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif."

Yalçın, uyum yasalarını 1 ya da 1,5 ay içerisinde rahat bir şekilde Meclisten geçirdikten sonra 18 ay gibi bir sürenin beklenmemesi gerektiğini düşündüklerini yineledi.

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