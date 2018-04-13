Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak, "Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükunet ve selametin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı Miraç Kandili mesajında, mübarek bir gecenin feyziyle dolunduğu, mucizevi bir yükselişin fikriyle coşulduğu, muhteşem bir hal ile muhterem ve müstesna bir hadisenin faziletiyle hemhal olunduğu, vecd ile duaların edildiği ve miracın şan ve şerefine layık olabilmenin mücadelesinin verildiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, "Aziz Peygamberimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğu elbette insanlık için aşılamayacak ufuk, almasını bildikten sonra büyük bir derstir. Böylesi bir yolculuk ne görülmüş ne görülecek, ne duyulmuş ne de duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.