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Bahçeli'nin miting programı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına", Adana'da "Büyük Çukurova" ve Ankara'da "Büyük Türkiye" temalı mitingler düzenleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Samsun, Adana ve Ankara'da temalı bölge mitingleri yapacak.

Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları için kapalı salon toplantılarının yanında açık hava toplantısı şeklinde mitingler de düzenleyecek.

Bu kapsamda Bahçeli, 19 Haziran'da Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına" temalı, 21 Haziran'da "Büyük Çukurova" temalı ve 23 Haziran'da Ankara'da "Büyük Türkiye" temalı bölge mitingleri yapacak.

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Bahçeli miting

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