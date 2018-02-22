Bahçeli'nin, şehit Özalkan adına yaptıracağı anaokulu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlenerek Türkmen çocuklar için Telafer'de yaptıracağı anaokulunun projesi tamamlandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, şehit Özalkan'ın, Türkmen çocuklar için "anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi" yönündeki vasiyetini üstlendiğinin açıklanmasının ardından Bahçeli, MHP'li Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ı proje çizimi için görevlendirdi.
Çalışmalarını tamamlayan Günaydın, dün eşi Dilek ve yine kendisi gibi mimar olan kızı Zeynep Günaydın ile MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye projeye ilişkin sunum yaparak bilgi verdi.
-"Projede yer almaktan onur duydum"
Günaydın, sunumun ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan "Şehit Musa Özalkan Anaokulu" adını taşıyan ve Telafer'de yapılacak okulun projesine ilişkin animasyon MHP'nin resmi internet televizyonu Alptürk TV üzerinden paylaşıldı.
- Şehit Özalkan'ın vasiyeti
Şehit Özalkan'ın vasiyetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üstlendiğinin açıklanmasının ardından Türkmen çocukları için yaptırılacak okul ile ilgili ilk çalışmaları gerçekleştirmek üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Bahçeli tarafından Telafer'e gönderilmişti.
Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, anaokulu için tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa, Kılavuz tarafından teslim alınmış, ilk kazma sembolik olarak vurulmuştu.
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