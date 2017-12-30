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Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 16:39 | Son Güncelleme 10 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında 2017 yılında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri mesajında 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesi üzerinde yapılan tartışmalara sert tepki gösterdi.

Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Sadece ülkemiz, sadece bölgemiz için değil, tüm insanlık adına tarihi ve hayati nitelikli olaylara sahne olmuş bir yılı geride bırakıyoruz. 2017 yılı, içte ve dışta yaygın münakaşalarla, yoğun mücadelelerle, ülke ve dünya dengelerini doğrudan etkileyen müessir hadiselerle geçmiştir. Türkiye’nin bekasını zayıflatmak, hatta zedeleyip milli birlik ruhunu zehirlemek isteyen karanlık odak ve oluşumlar 2017 yılında da boş durmamışlardır. Türk milletinin mutlak ve meşru duruşunu çekemeyenlerin kahredici tezgahları, kanlı tuzakları her seviyede hissedilmiş, her zeminde vasat bulmuştur. 2017 yılında, emir ve kumanda merkezleri belli olan terör örgütleri mazlumlara kast etmeyi sürdürmüşler, girdikleri cinayet nöbetinde masumların kanını dökmenin yanında bölgesel ve küresel huzuru taammüden baltalamışlardır. Taşeron, paramiliter ve kiralık terör örgütleri hem insanlık mirasını hem de insan hak ve değerlerini ayaklar altına almışlardır. Türkiye artan bir şiddetle tehdit kuşağında tutulmuştur. Milli bekamızı yıkmak, milli birliğimizi yok etmek maksadıyla devreye alınan dış kaynaklık tahrik kampanyası, sistematik saldırı kumpanyası ısrarla körüklenmiş, inatla kamçılanmıştır. 15 Temmuz’da saldırıya geçen FETÖ’nün toplumsal yapının derinlerine işlemiş kirli izini kazıma faaliyeti, devlet hayatının hücrelerine kadar nüfuz etmiş hıyanetini bertaraf çabası 2017’de de sürmüştür. Türk milleti kutlu varlığını savunmuş ve sahiplenmiştir" ifadelerini kullandı.

"2017 yılı Cumhuriyet tarihinin en uzun, en kritik yılıdır"

"Milli dayanışma şuuru ihanetin küstahlığına adeta savaş açmıştır" diyen Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden çıkarılan sonuçlarla, bundan sonra doğabilecek, olabilecek yeni saldırı ve suikast ihtimallerinin en aza indirilmesi amacıyla tartışmaların odağındaki hükümet sistemi bizzat Türk milleti tarafından ele alınmış ve değiştirilmiştir. 16 Nisan Anayasa Halkoylamasının neticesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz tarafından oylanmış ve onaylanmıştır. Elbette bunu hazmedemeyenler vardır ve tarafları ortadadır. Türk milletinin tarihi bir uzlaşma iradesiyle bekasını muhafaza ve müdafaa gayreti yegane geçimi kriz olan siyaset düşkünlerini rahatsız etmiş, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne açık tavır alamayan aidiyet ve ahlak düşüklüğü yaşayan çevreleri çılgına çevirmiştir. Aslında bu son derece doğal ve normal karşılanmalıdır. Çünkü küresel hesap ve planların yörüngesine tutunarak fahri Türk ve Türkiye düşmanlığı yapan köhne zihniyetlerin başka türlü davranması mümkün olmadığı gibi kendileri adına makul de görülemeyecektir. Bilinsin ki, hükümet sisteminin değiştirilmesi basite indirgenecek, hafife alınacak, siyasi hafriyatçıların polemiklerine emanet edilecek bir konu olmayacaktır. Bu itibarla, 2017 yılı Cumhuriyet tarihinin muhatap kalınan olaylar bakımından en uzun, en kritik yılıdır. 16 Nisan’da sandığa yansıyan hayır oylarını demokratik bir tercihten çıkarıp kavga ve kutuplaşma malzemesi yapan siyasi kumpasçıların çete mantığına teslim oldukları da açık bir gerçek olarak karşımızdadır. Milletimiz 16 Nisan’da kararını vermiştir. Bu karardan dönüş ve taviz yoktur" açıklamasında bulundu.

"Malum siyasi çürükler..."

Bahçeli, "15 Temmuz işgal teşebbüsünün farklı yol ve yöntemlerle tekerrür etmemesi için kalıcı bir uzlaşma ruhunun tecellisi mecburidir ve kaldı ki 16 Nisan Halkoylaması bu anlayışın karar ve kavramsallaşmış nihai bir tezahürüdür. Önyargılarının esaretine girmiş olanların Türkiye gerçeklerini kavramaktan ne kadar uzak oldukları açıktır. Akıl dışılıklarını gizleyemeyen, milli ve tarihi mükellefiyetleri idrakten acınası mahrumiyetlerini örtbas edemeyen malum siyasi çürüklerin rövanşist dürtülerle hareketi ülkemiz adına kaygı verici handikaptır. Bunun en son örneği, 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi üzerinde yapılan cahilane ve zalimane tartışmalarda net olarak görülmüştür. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı yüreğini koymuş, yüksek bir direnç göstermiş, hatta can pahasına direnmiş vatan evlatlarını haklı olarak güvenceye alan bir düzenlemeyi sulandırmak, sabote etmek eğer cahillik değilse, bilinmelidir ki, varit ve vaki olan bir Türkiye husumetidir. Unutmayalım ki, zalime merhamet mazluma ihanettir. Günahkârlara kefalet milli güce kindarlıktır. Karanlıktan medet ummak aydınlığa kara çalma gayretkeşliğidir" dedi.

"Emperyalizm zulüm mesaisinde çıta yükseltmiştir"

2017 yılının her yönüyle ibret verici bir yıl olduğunu belirten Bahçeli, "Kerkük uçurumdan dönmüş, buna karşılık Kudüs’ün ufku perdelenmiştir. Güney sınırlarımız boyunca zalimler, hainler, her neviden düşmanlıklar yıl boyunca faal halde nifak saçmışlardır. Ortadoğu’nun kalbine sokulan küresel mızrak daha da derinlere işlemiştir. FETÖ’nün yanı sıra, IŞİD, PKK, PYD-YPG ve bilumum katil örgütler Ortadoğu’yla birlikte Türkiye’yi hedef almışlardır. Haritalarla oynanmıştır. Ve de korkunç süreç hala devam etmektedir. Emperyalizm yer altı kaynaklarını, yer üstü değerleri sömürmekle kalmamış, dünyayı kasıp kavuran zulüm mesaisinde çıta yükseltmiştir. 2017’deki buhranların 2018’de hız kesmesi yürekten arzumdur.

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Bunun için kuvveden fiile çıkmış milli ve ahlaki bir uzlaşma ruhu güçlenerek özellikle siyasete, sivil ve toplumsal sisteme hakim olmalıdır. Umutlarımız korkulara boyun eğmeyecektir. Milli heyecanlar 2018’de daha da cüret ve cesaret kazanarak Türkiye’nin yıkımı için el ovuşturanlara, inanıyorum ki, izin ve fırsat vermeyecektir. Karamsarlığa şüphesiz yer ve gerek yoktur. Kötümserlik salgınını bir olarak, diri olarak, iri olarak tedavi etmek şarttır, doğrusu da bu olacaktır. Egemenliğin sahibi Türk milleti her şeyi bilmekte, görmekte, bizzat yaşamaktadır. İlahi adalet ise herkes ve hepimiz için bağlayıcıdır.

2018’de huzurun temellenmesi, yüzlerin gülmesi başlıca dileğimdir. 2018’de kardeşliğimize kara çalmak isteyenlerin bir kez daha ezilip geçilmesi temennimdir. 2017’de yaşanan acı ve felaketlerin yeni yılda tekerrür etmemesi dua ve ümidimdir. Artmasını beklediğim sosyal ve ekonomik refahla birlikte sağlam esaslara bağlanmış siyasal istikrar Türkiye’yi emniyete alacak, istiklal ve istikbali güvenceye bağlayacaktır. Bu hedef siyasetin önünde 2018 yılında da kaçınılmaz bir görev ve ödevdir. Milletimizin ortak akıl ve irade gücüyle haksızlıkların söneceği, adaletsizliklerin son bulacağı, engellerin birer birer aşılacağı tartışmasız mümkündür. Arayışımız ve beklentimiz de budur. Bu düşüncelerle yurdumun her köşesinde yaşayan; kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyor, Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve selamet niyaz ediyorum. Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, 2018’in barışa, birliğe, beraberliğe, dostluğa, kaynaşmaya ve huzura vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli KHK

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah rızası için biri şu adama muhalefet partisi müdürü olduğunu hatırlatsın
Sn Bahçeli ne yapmak istiyor Ben söyleyeyim ! Bahçeli' nin Görevi; 2002 yılında İktidardayken, ANİDEN NASIL İÇİNE DOĞDUYSA Erken Seçim Diyerek AKP Yİ İKTİDARA, MHP yi Baraja takmaktı taktı. Bahçeliye Siyasi Rakibi DSP 2002 Yılında GEL BAŞBAKAN OL DEDİ, Bahçeli YOK OLMAM DEDİ (Bir Kılıf Bularak) Bahçeli 2015 Yılında diğer Siyasi Rakibi CHP GEL BAŞBAKAN OL DEDİ, Bahçeli YOK OLMAM DEDİ (Yine Bir Kılıf Bularak) Bahçeli Anlaşılan Başbakan olarak hizmet edecek bilgi ve beceriye sahip olmadığı için kabul etmemiştir. AKP İktidarda Kalsın ki kimse kendisine GEL Başbakan Ol demesin İstiyor. Saygılarımla
SAYIN BAHÇELİ YORUM SANA ÖZEL ARKADAŞ.ODA ELİNİ GEÇMİŞTE SIKTIĞIM İÇİNDİR UNUTMA. BAK TEKVANDODA BİR KURAL VAR.RAKİBİNE ÜZERİNE ÇEKERSİN SONRA BEKLEMEDİĞİ YERDEN DUYUÇEGİYİ ÇEKERSİN RAKİP YERDE SÜRÜNÜR. BAK BEKLEMEDİĞİN HAMLE SONRA GELECEK. AĞIR DARBEYE HAZIR OL HER ZAMAN.GEL BU SEVDADAN VAZGEÇ SANA GÖNÜLVERENLERİ İNCİTME ARTIK.UNTMA SENİN ELİNE KAN BULAŞMADI HALA DAHA.BIRAK KANDÖKMEYE SEBEB OLANLAR DÜŞÜNSÜN SONUNU.BU KADAR ABİLİK YETER BİRİNE EĞER ANLARSA TABİ.ULEN SENİ SEVİYOR BU GARİBAN.MUNECCİM11 NERDE BİLEN VARMI?NOKTA BEN BİLİYORUM.ŞU AN ALMANYADA.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE,DİYOR ŞİMDİ.
Çok samimi söylüyorum akp yi rte yi hep eleştirdim 1 kez bile oy vermedim babam olsada vermem ama şu bir gerçek rte nin yine bi karizmasi var ama hayatimda BAHÇELİ kadar silik bir siyasetçi görmedim akp yalakalik yapmaya baslamadan öncede benim için ayniydi...
Ey bahçeli. Şu anda sen ülkeyi gönülden bölmeye çalışıyorsun. Şahsın değil tabi. Sana talimat veren seçkin kurum
Recep Tayyip Erdoğan diyordu ki''Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor''Bahçeli 1000 tane bozkurtla geziyormuş,biz insanlarla dolaşıyoruz bozkurtlarla değil''Mhp kafatasçı milliyetçisidir''Bunlar yolunu kestikleri lişilerin sağcı mı solcu mu olduklarını öğrenmek için fatihayı oku derler sonra yanlarındakilere doğru mu okudu diye sorarlar''Bahçeli ne diyordu''3 hilalin altında erdoğana ve onun emellerine asla yer yoktur''İşte bunlar böyle adamlar.Bakın youtube da hepsi kayıtlı birbirlerine özellikle Tayyip'in hakaretlerine.Nasıl insan bunlar nasıl bir şeref ve haysiyet sahipleri
BAHÇELİ nin bu çıkışlarının TEK GAYESİ VAR.O da şudur;MHP barajın altında boğuluyor.Hemde baraj puanının yarısının altına inmiş vaziyettedir.ACABAA BEN NASIL ŞİRİNLİK YAPARDA AKP den bir dönem daha vekil olurum.SEÇİMLERDE AKP den vekil olamazsa BAHÇELİ o zaman milletin içine çıkamıyacak hale geliyor.HA GAYRET YILIN STEPNESİ.TÜKÜRDÜKLERİNİ YALAMAYA DEVAAM ET.
SAYIN BAHÇELİ artık bizi daha da üzmeyin partiden soğutma başka partilere yönlendirme bırak bu savunuculuğu adam gibi istifa et geç akp ye seni sevenler gelir peşinden ama MHP yi ezdirme artık lütfen bırak başkanlığı davamız TÜRKİYE CUMHURİYET i NE MUTLU TÜRKÜM diyemeyenlerin peşinden mi gideceğiz MİLLİYETÇİLİĞİ ayaklar altına alanların peşinden mi gideceğiz lütfe kanser yapmadan bizleri bırak partiyi delikanlı ol genel kuruldan kaçtın sana nasıl güvenelim sen bize güvenmedin oysa ki kazanacaktın yazık yazık
DÖNEK BAHÇELİ 60 YAŞINDAYIM HEP OYUMU MHP YE VERDİM. SON SEÇİMDE BENİM MEMLEKETİME GELDİĞİNDE ELİNİ SIKMIŞTIM HOŞ GELDİNİZ DEDİM .BUNDAN BÖYLE KESİNLİKLE SANA OY YOK AİLEMDE 12 OY VARDI BUNLARIN BAZILARI PARTİYE KAYITLIDI HEPSİ İSTİFA ETTİ AMA BİZİM OYLARIMIZI HİÇ UĞRUNA SATTIN DÖNEK OLDUN HELE EN FAZLA HÜKÜMETE ELEŞTİREN SENDİN SANA YAZIKLAR OLSUN.BUNDAN BÖYLE İYİ PARTİNİN O OLMADI CHP Yİ DESTEKLİYECEĞİZ.BİZ CUMHURİYETCİ VE ATATÜRKÇÜYÜZ BUNLARI İSTEMEYENLERİN SEN YANINDASIN.GELECEK SEÇİMDE TARİHE GÖMÜLECEKSİN.
ben gerçekten bahçeliye acımaya başladım valla... İktidarın bütün icraatlarını AKP'den daha çok, daha canhıraş biçimde bu savunuyor... Parti içinden aklı başında biri çıkıp demiyor, Yaa sen ne ayaksın, ne yapmaya çalışıyorsun diye... Koskoca bir parti bir kişi yüzünden ayaklar altına serilir mi ya...
ipin ucunu ilk başta birilerine veren kişi böyle abuk sabuk konuşur. bahçelinin şimdiye kadar konuşup yaptıklarına bakın . konuştuğu ile yaptığı bir birini hiç tutmaz. zamanında fetöyüde savundu bu. ülkenin ne zararına ise bahçeli onu yapar. abdullah gülün cumhurbaşkanı olmasını isteyen bu değilmiydi?eyyyyyyyy bahçeli sende gideceksin ama bu türk milleti anadoluda ilelebet payidar kalacak. bunu sende senin akıl hocan olan kurumda o kurumdaki gayri türk olan kişilerde iyibilsin. hepiniz çöp sepetine gideceksiniz.konuştuklarınızı herkes böyle anlıyor.
OLAYLARI İRDELEYİP İNCELEYİP BAĞLANTILARI TETKİK EDİNCE ORTAYA ÇIKAN MANZARA SOLLU SAĞLI BİRİLERİ HERDAİM ÜLKEYİ YÖNETİYOR.İPLER BİRİLERİNDE.YANİ HERDAİM SOLUNDA SAĞINDA BAŞINI AYAR EDİYOR.YANİ RTE KILIÇDAROĞLU BAHÇELİ AYNI ELLERİN ORTAK OYUNCUSU.YANİ HERHANGİBİRİNE VERİLEN OY AYNI BARONLARA HİZMET.BAKIN ŞAKA DEĞİLLLLL BU ÜLKEYİ BU MİLLETE YÖNETTİRMEDİLER.MUHSİN ÖLDÜ SAADET PARÇALANDI NUMAN SATIN ALINDI,SÜLEYMAN SOYLU SATIN ALINDI ANAPTAN ERKAN MUMCUDA KULLANILDI BİRARA DARBE ANDIÇ DERKEN HEP RTE OLMALIYDI.RTE İLE PROJE AMACINA ULAŞTIRILIYORDU.BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU EKMELETTİNİ ADAY YAPTIBİLEREK
yahu şu boş adama bu kadar yer ayrılır mı .????
bunlar ayak oyunları yersek tabi
Sayın BAHCELİ mademki bu kadar gözü kapalı ERDOĞAN'ı ve Hükümeti destekliyorsun merakıma mucip olduğu için soruyorum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden CHP ile omuz omuza Sayın ERDOĞAN'a karşı can hıraş mücadele ettin,
Lanet olsun sana oy veren kafama, elime.!!!
Tek kelime sana acıyorum nokta
bahceli kaybetti barajı gecemez
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