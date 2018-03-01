Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife Fas'ta

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fas-Bahreyn Ortak Komite toplantıları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Al Halife'nin Osmani ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonun sürdürülmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede tarafların, komitenin toplantısında alınan olumlu sonuçtan duydukları memnuniyeti ifade ettiği ve ortak iş birliği anlaşmalarının uygulanması konusundaki çabaların artırılması gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.

Dün sona eren Ortak Komite toplantılarında, hava taşımacılığı alanında anlaşmalar ve siyasi istişare, diplomasi, basın, iletişim, gençlik ve spor, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve Arap ülkelerinin bir kısmının söz konusu ablukayı uygulayan ülkelerden yana tavır sergilemesinin ardından Fas, taraflar arasında "yapıcı tarafsızlığı" seçmişti.