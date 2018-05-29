Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dün FETÖ'cünün biri bir tweet atmış. Seçime gidiyoruz ya kendince işte, 'Ölümlerin olmaması güzel ama PKK neden acaba eylem yapmıyor. Birisi bana bunun anlamlı şekilde cevabını versin?' Bak kansıza, bitirdik kansız bitirdik, inlerine girdik." dedi.
Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Büyükorhan ilçesinde Aktaş Mahallesi'ni ziyaret etti.
Burada mahalle halkıyla sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında bir kafede oturan Diyarbakır'da 1,5 ay önce bölücü terör örgütünün saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Can Aktay ile sohbet etti.
Gazi Aktay'a "Allah razı olsun bitirdiniz" diyen Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin bu ülke ile bağlarının olmadığını ve vatan haini olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:
"Bunlar için her şey mübah. PKK da mübah, hepsi mübah bunlara. Dün FETÖ'cünün biri bir tweet atmış. Seçime gidiyoruz ya kendince işte, 'Ölümlerin olmaması güzel ama PKK neden acaba eylem yapmıyor. Birisi bana bunun anlamlı şekilde cevabını versin.' Bak kansıza, bitirdik kansız bitirdik, inlerine girdik. Bu aslanlar girdi, bitirdik. Böyle kansızlar var ama Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girerek hepsini bitirdik."
- "Yasin Börü'nün kafası ezilirken niye konuşmadın"
Sadece yurt içinde değil, Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde ne varsa hepsinin temizlenmeye devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Birileri de çıkmış şimdi güya siyaset yapacağız diye nasıl olur da birazcık HDP'den oy koparırız diye 'Demirtaş çıksın'mış, e yargı kararı. Yasin Börü'nün kafası ezilirken niye konuşmadın, üzerinden dört defa araba geçerken niye konuşmadın. Oy hesabı için böyle davranıyorlar. Hakkı varsa, hukuku varsa kanun gereğini yapar mahkeme çıkarır, değil mi? Sana ne oluyor." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, 6-7 Ekim olaylarında 52 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Yasin Börü'yü dördüncü kattan atıp üzerinden dört defa arabayla geçmediler mi? Demirtaş'ın HDP'nin genel başkanı olduğu sırada bunların karar organları toplanıp sokağa çağırmadı mı? Şimdi yargıya hesap veriyorlar. Yargı bir karar veriyor. 'Siyaset yapacağım.' diye bunun üzerinden siyaset yapıyorlar, ahlaksızlık bu başka bir şey değil. Ama Allah sizlerden razı olsun, siz bitirdiniz bu işi."
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na ziyaret sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve partililer eşlik etti.
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