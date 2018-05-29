Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dün FETÖ'cünün biri bir tweet atmış. Seçime gidiyoruz ya kendince işte, 'Ölümlerin olmaması güzel ama PKK neden acaba eylem yapmıyor. Birisi bana bunun anlamlı şekilde cevabını versin?' Bak kansıza, bitirdik kansız bitirdik, inlerine girdik." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Büyükorhan ilçesinde Aktaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada mahalle halkıyla sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, esnaf ziyareti sırasında bir kafede oturan Diyarbakır'da 1,5 ay önce bölücü terör örgütünün saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Can Aktay ile sohbet etti.

Gazi Aktay'a "Allah razı olsun bitirdiniz" diyen Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin bu ülke ile bağlarının olmadığını ve vatan haini olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bunlar için her şey mübah. PKK da mübah, hepsi mübah bunlara. Dün FETÖ'cünün biri bir tweet atmış. Seçime gidiyoruz ya kendince işte, 'Ölümlerin olmaması güzel ama PKK neden acaba eylem yapmıyor. Birisi bana bunun anlamlı şekilde cevabını versin.' Bak kansıza, bitirdik kansız bitirdik, inlerine girdik. Bu aslanlar girdi, bitirdik. Böyle kansızlar var ama Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girerek hepsini bitirdik."