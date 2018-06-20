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Bakan Ağbal: 16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu" dedi. Bakan Ağbal Niğde?de iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Ağbal, "Kredi eskiden özel sektöre verilirdi ama pahalı verilirdi. Son 17 yıldır Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6 büyüyor. Ne yaptınız 16 yıldır? 16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu. 2000?lerin başında İngiltere?de televizyonlarda Türk parasını gösterip dalga geçerlerdi. Türkiye?nin rekabet gücü bu dönemde arttı. Bu alanda ciddi bir kazanım sağladık. Devlet bütçesi hiçbir zaman olmadığı kadar bugün daha güçlü noktaya geldi" dedi. TARİHİ BİR SEÇİM 24 Haziran?da çok öneli bir seçime gidileceğini ifade eden Ağbal şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı için oy kullanacağız. Yeni sistemle daha güçlü bir şekilde oluşacak olan parlamento için oy kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişini yapacağız. Tarihi bir seçim. Türkiye?yi ileriye mi götüreceğiz? Geriye mi götüreceğiz bu kadar önemli bir seçimin arifesindeyiz. Seçimde yarış olur, projeler, vaatler yarışır ama seçimi kazanmak adına günde 10,100 yalanın sıralandığı bir seçim yaşamadık. Ne pahasına olursa olsun gözünü karartmış ahlak ve erdemi bırakmış iktidara gelmeye çalışan veya Türkiye?yi geri götürme notası dışında hiçbir vizyonu olmayan bir siyasi anlayışla birileri burada bir seçim yarışını götürmeye çalışıyor."

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