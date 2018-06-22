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Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

'KARŞIMIZDA OLAN İTTİFAKI BİLİN' Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, halka hitap etti. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin devamını dileyen Bakan Ağbal, şunları söyledi: "'Cumhur ittifakı'nın karşısındakilere bakıyoruz.

Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)

'KARŞIMIZDA OLAN İTTİFAKI BİLİN'
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, halka hitap etti. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin devamını dileyen Bakan Ağbal, şunları söyledi:
"'Cumhur ittifakı'nın karşısındakilere bakıyoruz. Kimler bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkmış? Bakıyoruz bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Teröriste 'terörist' diyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta koşa koşa Edirne’de terörist başının siyaset ayağının taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş’a giden Muharrem İnce. Diğer tarafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yani kökünün nerede olduğu belli değil. Bir yerler onu ortaya doğru sürdü. Öbür tarafta yıllardır rahmetli hocamız, başbakanımız Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorlar. Saadet Partisi’nin başına geçmiş, 'Değiştireceğim' diyor. Sen kimsin? Neyin hesabını güdüyorsun? Sen bu ülkede başörtülü genç kızların üniversiteye girmesini engelleyenlerin peşine düşmüşsün, onlarla birlikte hareket ediyorsun. Bu ekibin içerisinde esas ve gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor. Neymiş? 2'nci tura kalıp, orada 'millet ittifakı' cephesi, demokratik bir cephe önerecekmiş. Bunların hepsi danışıklı dövüş. Karşımızda olan ittifakı bilin. Bu ittifakın içerisinde, tamamında Selahattin Demirtaş da var PKK da var millet düşmanları da var. Bugün bunlar kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Bugün bunlar bize demokrasi havarisi kesildiler. Bunlar özgürlükçü havaya girdiler. Bunlar yüz buldukça havaya girdiler."

Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)

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