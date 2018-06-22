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Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

 MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz.

Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran seçimlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Bayburt'un Arpalı beldesine geldi. Bakan Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve milletvekili adayı Fettani Battal da eşlik etti. Burada konuşan Ağbal, Bayburtlulardan akrabalarını, eşlerini ve dostlarını ikna edip, 'cumhur ittifakı'na desteğe çağırmalarını isteyerek, şunları söyledi:
"Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gece gündüz çalışıyor. Meydan meydan, miting miting dolaşıyorlar. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara karşı iki lider bir araya geldi. Bu ülkenin istikbali için güçlerini birleştirdiler. Bu süreçte karşı cephede olanlar da var. Bir tarafta bu ülkede birliğimize, beraberliğimize kast eden, askerimize kurşun sıkan, ülkeyi bölmeye çalışan, bunları yaptığı için hapishanelerde olan bir kişi var. Bunların etrafında kenetlenmiş, 'millet ittifakı' adı altında toplanan bir cephe var; fakat hayatlarında hiçbir zaman milletle ittifak yapmadılar. Hep millete rağmen siyaset yapanlar oldu. Bunlar olduklarından farklı gözüküyorlar. Özgürlüklerden bahsediyorlar. 'Özgürlük' kelimesini en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren, başörtülü olduğu için çalışmak isteyen, öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz. Tekrar başörtülü kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler.”
Muhalefetin gerçek kimliğinin öğrenilmesi için geçmişe bakılması gerektiğini kaydeden Bakan Ağbal, "Bunlar, milleti aldatmak için olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde esas üzerinde durmamız gereken bu; birbirinden farklı gözüken ve 'millet ittifakı' diye kendilerini isimlendiren; ama her zaman millete karşı olan bu ittifaka karşı yanımızda olmanız. Eski Türkiye'yi sizler biliyorsunuz. Bu zihniyetin neler yapacağının örneği, 28 Şubat’ta var. Bu zihniyet 28 Şubat’ta tamamen demokrasi dışı yöntemlerle inançlı kaymakamı, müfettişi, öğretmeni görevinden aldı ve kendi adamlarını getirdiler" diye konuştu.
Maliye Bakanı Ağbal, Arpalı beldesinin ardından Demirözü ilçesine geçti.

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Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyizBakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyizBakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyizBakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz

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