Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran seçimlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Bayburt'un Arpalı beldesine geldi. Bakan Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve milletvekili adayı Fettani Battal da eşlik etti. Burada konuşan Ağbal, Bayburtlulardan akrabalarını, eşlerini ve dostlarını ikna edip, 'cumhur ittifakı'na desteğe çağırmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gece gündüz çalışıyor. Meydan meydan, miting miting dolaşıyorlar. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara karşı iki lider bir araya geldi. Bu ülkenin istikbali için güçlerini birleştirdiler. Bu süreçte karşı cephede olanlar da var. Bir tarafta bu ülkede birliğimize, beraberliğimize kast eden, askerimize kurşun sıkan, ülkeyi bölmeye çalışan, bunları yaptığı için hapishanelerde olan bir kişi var. Bunların etrafında kenetlenmiş, 'millet ittifakı' adı altında toplanan bir cephe var; fakat hayatlarında hiçbir zaman milletle ittifak yapmadılar. Hep millete rağmen siyaset yapanlar oldu. Bunlar olduklarından farklı gözüküyorlar. Özgürlüklerden bahsediyorlar. 'Özgürlük' kelimesini en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren, başörtülü olduğu için çalışmak isteyen, öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz. Tekrar başörtülü kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler.”