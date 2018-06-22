HABER

Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 23:39 | Son Güncelleme

 MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran seçimlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Bayburt'un Arpalı beldesine geldi. Bakan Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve milletvekili adayı Fettani Battal da eşlik etti. Burada konuşan Ağbal, Bayburtlulardan akrabalarını, eşlerini ve dostlarını ikna edip, 'cumhur ittifakı'na desteğe çağırmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gece gündüz çalışıyor. Meydan meydan, miting miting dolaşıyorlar. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara karşı iki lider bir araya geldi. Bu ülkenin istikbali için güçlerini birleştirdiler. Bu süreçte karşı cephede olanlar da var. Bir tarafta bu ülkede birliğimize, beraberliğimize kast eden, askerimize kurşun sıkan, ülkeyi bölmeye çalışan, bunları yaptığı için hapishanelerde olan bir kişi var. Bunların etrafında kenetlenmiş, 'millet ittifakı' adı altında toplanan bir cephe var; fakat hayatlarında hiçbir zaman milletle ittifak yapmadılar. Hep millete rağmen siyaset yapanlar oldu. Bunlar olduklarından farklı gözüküyorlar. Özgürlüklerden bahsediyorlar. 'Özgürlük' kelimesini en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren, başörtülü olduğu için çalışmak isteyen, öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz. Tekrar başörtülü kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler.”

Muhalefetin gerçek kimliğinin öğrenilmesi için geçmişe bakılması gerektiğini kaydeden Bakan Ağbal, "Bunlar, milleti aldatmak için olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde esas üzerinde durmamız gereken bu; birbirinden farklı gözüken ve 'millet ittifakı' diye kendilerini isimlendiren; ama her zaman millete karşı olan bu ittifaka karşı yanımızda olmanız. Eski Türkiye'yi sizler biliyorsunuz. Bu zihniyetin neler yapacağının örneği, 28 Şubat’ta var. Bu zihniyet 28 Şubat’ta tamamen demokrasi dışı yöntemlerle inançlı kaymakamı, müfettişi, öğretmeni görevinden aldı ve kendi adamlarını getirdiler" diye konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, Arpalı beldesinin ardından Demirözü ilçesine geçti.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP'dir (2)Başbakan Yıldırım: İttifakın gizli ortağı HDP'dir (2)
HÜDA PAR eski Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi, sulh ile çözülürHÜDA PAR eski Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi, sulh ile çözülür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.