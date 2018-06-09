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Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti sırasında girdiği bir restoranda sucuk döner kesti.

Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti sırasında girdiği bir restoranda sucuk döner kesti. Dönerleri biraz kalın kesen Bakan Ağbal, "Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş" yorumunu yaptı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar programı kapsamında esnaf ziyareti yaptı. İş yerlerine girerek satılan ürünlerin fiyatlarını soran Bakan Ağbal, özellikle sucuk, kıyma ve kırmızı et fiyatlarının ucuz olduğunu söyledi. Bir restorana giren Bakan Ağbal, burada yöreye özgü sucuk döner tezgahına geçerek döner kesti. Biraz kalın kesim yapan Bakan Ağbal, "Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş" dedi. Eline aldığı sucuklarla da gazetecilere poz veren Bakan Ağbal, "Buradaki sucukların hem fiyatı uygun hem de lezzet olarak güzel" yorumunu yaptı. Bir gazetecinin Kayseri'nin mi Afyonkarahisar'ın mı sucuğunun iyi olduğunu sorması üzerine Naci Ağbal, "Her iki ilimizi de seviyoruz. Ama bugün Afyonkarahisar'dayız" yanıtını verdi.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'
Yolda karşılaştığı emeklilerle sohbet eden Bakan Naci Ağbal, bayram ikramiyeleri olan 1000 lirayı alıp almadıklarını sordu. Emeklilerden biri çektiği parayı Bakan Naci Ağbal'a göstererek, "Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştu. Bakan Ağbal da emekliye ikramiyesini ailesiyle hayırla harcaması temennisinde bulundu. Bakan Naci Ağbal kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
'ÇOCUKLUĞUM AKLIMA GELDİ'
Bakan Ağbal, şarküteri satışı yapan iş yerlerinden de yumurtanın fiyatını sordu. Bakan Ağbal, "Yumurtanın merkezinde yumurta tabii ki ucuz olur" dedi. Esnaf ziyaretine Berberler Çarşısı ile devam eden Bakan Naci Ağbal, burada bir iş yerine girerek, eline aldığı tarak ve makasla koltukta tıraş olan bir vatandaşın saçlarını ucundan kesti. Ardından girdiği bir bisiklet tamircisinde inceleme yapan Bakan Ağbal, "Çocukluğum aklıma geldi. Biz de yaz tatilinde bisikletlerimizi yaptırırdık" dedi. İş yerindeki malzemeleri soran Bakan Ağbal, çekiçle tamir edilen bisikletin bir parçasını düzeltmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuşBakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuşBakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuşBakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş

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