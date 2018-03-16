Bakan Ağbal Malatya Valisi Kaban’ı ziyaret etti

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Ali Kaban tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Ağbal, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağbal, Malatya’nın her geçen gün büyüyen ekonomisi ile göz doldurduğunu söyledi. Ağbal, "Gerçekten yapılanları duydukça büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hükümet olarak Malatya’da birçok yatırım yapıyoruz, belediyemizin çok başarılı çalışmaları var. Belediye başkanımıza başarılar diliyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Cazibe merkezleri programının tebliğe yayınlandığını ifade Bakan Ağbal, "Ben inanıyorum ki cazibe merkezleri kapsamında Malatya en çok ilgi çekecek illerimizin başında gelecek diyebilirim. Bölgelerin gelişmesi noktasında cazibe merkezi programıyla önemli bir atılımı başlattık, teşvikleri genişlettik, en son cazibe merkezleri programı noktasında yapılacak yatırımlarda enerji teşviki getirdik. Bu da üretim maliyetlerini aşağıya çekecek olan önemli bir destek. Vergilerde, primlerde uzun bir dönem için indirimlere gittik. Malatya’da bu yeni teşvik sisteminin genişletmekte olan yatırımları katlayacağına ve istihdamı artıracağına ve Malatya’nın ekonomisine önemli katkılar vereceğine inanıyorum" diye konuştu.