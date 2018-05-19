HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninin ardından, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ağbal daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)

MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninin ardından, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ağbal daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Bekir Kasap ile görüşen Bakan Ağbal, iki parti arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın seçimlerde hayırlara vesile olacağını söyledi. Bakan Ağbal, “Seçimler özellikle ülkelerin siyasi ve ekonomik açıları bakımından son derece önemlidir. Gerçekleştirilecek olan seçim, önümüzdeki 2023’e giden süreçte Türkiye’nin kalkınma ve büyüme yolculuğunun önemli bir başlangıç noktasını oluşturacak. Siyasi istikrarın güçlenerek çıkacağı bir seçim olmasını diliyorum” dedi.
Ak Parti ve MHP’nin Bayburt il örgütlerinde önemli bir anlayış birlikteliği olduğuna da işaret eden Bakan Ağbal, Türkiye’nin yanı sıra kentin büyümesi ve kalkınması adına bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını söyledi. 24 Haziran’da 2 seçimin bir yapılacağını hatırlatan Bakan Ağbal, memleketinden rekor oy beklediğini de yineledi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Muharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladıMuharrem İnce, seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı
Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir.Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.