Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (2)

MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninin ardından, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ağbal daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Bekir Kasap ile görüşen Bakan Ağbal, iki parti arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın seçimlerde hayırlara vesile olacağını söyledi. Bakan Ağbal, “Seçimler özellikle ülkelerin siyasi ve ekonomik açıları bakımından son derece önemlidir. Gerçekleştirilecek olan seçim, önümüzdeki 2023’e giden süreçte Türkiye’nin kalkınma ve büyüme yolculuğunun önemli bir başlangıç noktasını oluşturacak. Siyasi istikrarın güçlenerek çıkacağı bir seçim olmasını diliyorum” dedi.
Ak Parti ve MHP’nin Bayburt il örgütlerinde önemli bir anlayış birlikteliği olduğuna da işaret eden Bakan Ağbal, Türkiye’nin yanı sıra kentin büyümesi ve kalkınması adına bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını söyledi. 24 Haziran’da 2 seçimin bir yapılacağını hatırlatan Bakan Ağbal, memleketinden rekor oy beklediğini de yineledi.
FOTOĞRAFLI
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum