HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

 BAYBURT’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, payidar kalacaktır.

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak” dedi.
Sabah saatlerinde memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı. Bayburt Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Ağbal, bugünlerde birlik ve beraberliğe her defasından daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı millet olarak, devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Bugünlerde yine bölgede oynanmak istenen oyunlar var. Ülke olarak, devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu oyunlara, hesaplara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Evelallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak. Şu günlerde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her defasından daha fazla ihtiyacımız var” dedi.
Konuşmaların ardından kentte çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcular ve öğrencilere ödülleri verildi. Tören, liselerin halk oyunları ve spor gösterileriyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktırBakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktırBakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktırBakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.