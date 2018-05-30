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Bakan Ağbal'dan Durmuş'a tepki: Bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekonomi Danışmanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, "30 milyar lira danışman bütçesi var" iddialarına cevap verdi.

Bakan Ağbal'dan Durmuş'a tepki: Bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekonomi Danışmanı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, "30 milyar lira danışman bütçesi var" iddialarına cevap verdi. Bütçede böyle bir rakamın olmadığını ifade eden Ağbal, "Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok" dedi.
Bayburt'ta köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin iktidarları döneminde ülkenin bir çok alanda büyük gelişim kaydettiğini anlattı.
Türkiye'nin bütçesine yönelik gerçek dışı açıklamalar yapıldığını belirten Bakan Ağbal, "Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış 'şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım' diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, 'kaynak Maliye Bakanlığı'nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum' diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı'nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor 'bütçede 30 milyar danışman bütçesi var' diyorsun. Yok öyle bir şey" dedi.
Seçim startının verilmesiyle birlikte her gün bir yalanın ortaya atıldığını söyleyen Bakan Ağbal, şöyle konuştu:
"Olmayan paralar vaat ediliyor. Herkes şunu bilsin. Bugün bütçede var olan her kuruş para millete hizmet olarak dönüyor. Her kuruş paranın bir yeri var. Bu hastaneleri, köprüleri, yolları nasıl yapıyoruz? Ülkeyi baştan başa inşaatlarla donattık. Bunların kafası çalışsa, faiz bütçesine çalışıyor. AK Parti iktidara geldi. Biz bir bütçe devraldık. Bu bütçe varsayalım 100 liralık olsun. 100 liranın 50 lirası faize gidiyordu. Geri kalan 50 lira ile ne yapıyorlardı? Yol mu, hastane mi, okul mu yapıyorlardı? Yapmıyorlardı. Bu adamların bütçeden anladıkları budur. 2002'de 100 lira vergi topluyorduk, 85 lirası faize gidiyordu. Bunların hizmetten anladıkları budur. Bunlara eğer bu bütçeyi emanet ederseniz bu bütçeyi rantiyecilere, faiz bütçesi olarak aktarmaya devam edecekler. 2018 yılı bütçesini yaptık. Bütçenin yüzde 50'si faize gidiyordu ya şimdi yüzde 10'u gidiyor. Kalan yüzde 90'ı yola ,tünele, hastaneye, hizmete gidiyor. Bu millet bu mantıkta olanlara bütçeyi teslim etmesin. Bunlar döner dolaşır tekrar bütçeyi eski haline dönüştürür. Bunlara bütçe emanet edilmez. Bütçe milletin namusudur. Her zaman ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Mali disipline uyduk, uymaya da devam edeceğiz."

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Bakan Ağbal'dan Durmuş'a tepki: Bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yokBakan Ağbal'dan Durmuş'a tepki: Bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yokBakan Ağbal'dan Durmuş'a tepki: Bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok

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