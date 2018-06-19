Bakan Albayrak: Adam gibi çalışmayan madenci ve ocaklara 'güle güle' deriz

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak;

"Kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine 'güle güle' deriz"

Bakanı Berat Albayrak, Şile'de seçim çalışmalarında bulundu. Bakan Albayrak, Şile Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve partililerle birlikte, ilk olarak Kömürlük Mahallesi'nde bölge muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak ardından, Kervansaray Mahallesi'nde halka seslendi.

"VAAT NAMINA YAZDIKLARI HER ŞEYİ BİZ ZATEN YAPMIŞIZ"

Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz günlerde 'şu aday olanlar ve partilerin programlarına bir bakalım' dedik. Özellikle Enerji anlamında baktık. Benimle alakalıya. 'Acaba ne diyorlar' diye baktığımızda; internetten kes-yapıştır yaparak koymuşlar. Vaat namına yazdıkları her şeyi biz zaten yapmışız, birçoğunu hayata geçirmişiz. Peki, bu ülkenin beka meselesi yani terör örgütleri sorunu var. Ne çözüm öneriyorlar diye baktığımızda; bu 15 Temmuz ihaneti yapan malum ülkeye, onun arkasına saklanarak ülkeye fitne ve tefrika noktasında, ihanet noktasında faaliyetlerini sürdüren FETÖ terör örgütü geçmiyor. PKK zaten yok. Ötesinde; PKK'ya sırtını dayayanlarla kol kola. Taahhütlerinde ne var? 24 Haziran'dan sonra terör örgütü elebaşına özgürlük. Bunu kamuoyunda açıkça paylaşıyorlar" dedi.