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Bakan Albayrak: “İHA ve SİHA’larımızla Afrin’de teröristlerin 3’te 1’ini temizledik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3’te 1 İHA ve SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi” dedi.Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Küçükçekmece İlçe Olağan Kongresi’ne Başbakan Binalı Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İlçe Teşkilatı çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3’te 1 İHA ve SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi” dedi.
Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Küçükçekmece İlçe Olağan Kongresi’ne Başbakan Binalı Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İlçe Teşkilatı çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Kongre bu zamana kadar yapılan çalışmalardan oluşan bir film gösterimiyle başladı.

“AK Parti Salon partisi değil sokak partisidir”
Kongrede konuşma yapan Bakan Albayrak, “AK Parti bir salon partisi değildir, kongrelerini salonlarda yapsa da sokak partisidir. Teşkilat noktasında sokağa inip kapı kapı gezip, kahvehaneden esnafa kadar insana dokunan bir partidir. Bu nereden böyle? Tepeden böyle. Cumhurbaşkanımızın getirdiği siyasi kültür bunu gerektiriyor. Kongreden çıkıyor yolda giderken pencereden el sallayan bir vatandaşımızın evine çat kapı evine gidiyor ve onlarla sohbet ederek onlara dokunarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil bu halkın bir bireyi, bu milletin bir evladı noktasında insanına dokunan bir liderin başında olduğu partidir AK Parti. 2019 seçimlerine giderken her bir Küçükçekmeceli’ye dokunmak zorundayız” dedi.

“İHA VE SİHA’larımızla Afrin operasyonunda teröristlerin 3’te 1’ini temizledik”
Afrin Harekatında İHA ve SİHA’ların kullanıldığı belirten Bakan Albayrak, “Afrin Harekatı bu millet kendine kendi kaynak ve milletine döndüğünde neler başarabildiğinin en güzel örneğidir. Mehmetçiklerimiz kahramanca mücadeleyle gözünü kırpmadan sahada mücadele veriyorlar. Afrin’de 3 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bir kısmımız bilmiyor ama burası önemli bir nokta. 2008- 2009 yılında kendi imkanlarımızla parasını ödeyip almak istediğimiz İHA’lar o günkü siyasi konjonktürde tesliminde önce iptal edildi ve Türkiye yeni bir sürece başladı kendi yerli ve milli İHA’sını üretmek için. İşte bugün dünyada sayılı teknoloji noktasında bir noktaya ulaşan Bayraktar İHA’lar tamamen yerli ve milli İHA’lar bu noktaya geldi. Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3’te 1 İHA ve SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.
Kongre sonunda AK Parti İlçe Teşkilatı ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başbakan Binalı Yıldırım’a günün anlamına özgü bir tablo hediye etti.

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