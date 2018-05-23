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Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

BAKAN ALBAYRAK, HAKKARİ'DE ESNAFI GEZDİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tarafından başlatılan sondaj çalışmalının açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, öğleden sonra Çukurca'dan helikopterle Hakkari'ye geldi.

BAKAN ALBAYRAK, HAKKARİ'DE ESNAFI GEZDİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), tarafından başlatılan sondaj çalışmalının açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, öğleden sonra Çukurca'dan helikopterle Hakkari'ye geldi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Albayrak, bir süre kent merkezinde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, daha sonra da AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi. Albayrak, bugünün, dünden yarının da bugünden çok daha iyi olacağını belirterek şöyle konuştu: 'ARAPLARA, KÜRTLERE, TÜRKLERE OPERASYON YAPILIYOR' "Bütün bu operasyonlar Türkiye'ye, Türkiye'nin kardeşliğine ve bunun teminatı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye yönelik operasyona dayanıyor. Bunu görmemiz lazım. Birileri var, gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar, dilleri var hakikati söylemezler. Allah muhafaza onlardan olmamak lazım. Ama varsa bu resmi göremeyen gaflet uykusunda her bir dostumuz, eşimiz, akrabamız, komşumuz bugün dünyanın içinden geçtiği bu cendereyi, bu ateş çemberini görüp göstermek işte bu davanın yolcusu olan bizlerin üzerinde bir vebaldir, haktır. Bugün bu coğrafyada Araplara, Kürtlere, Türklere bir operasyon yapılıyor. Tek tek bakın. Arap coğrafyasının durumu. Görüyor musunuz hallerini, görüyorsunuz değil mi? Maalesef din kardeşlerimiz ölüyor, öldürülüyor, şehit ediliyor, dünyaya sesini yükselten Türkiye, Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta 10 yıllardır Türkiye'de Kürt kardeşlerimize operasyon yapılıyor. Bunun teminatı kim? Türkiye'nin birliği, beraberliği cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dik duruş. Türkiye'nin bütünlüğüne operasyon çekiliyor. Birileri Ortadoğu özelinde operasyon çekiyor, bunu görmemiz lazım. Bunun ucu nereye dayanıyor? Acaba bin yıl önce bu coğrafyada bu milletin ve ümmetin kaderini dönüştüren Selahaddin Eyyubi gibi büyük bir liderin intikamını onun torunlarından mı almak istiyor birileri, bu resmin farkında mıyız? Eğer bir rol model arıyorsak bize Selahaddin-i Eyyubiler yeter. Elin dinsiz, ateist, marksis, bu coğrafyadan olmayan, ideolojilerinin sözde kuklaları bizim rol modelimiz olabilir mi? Gençliğimizin önünde bir hakikat manasında bir sembol olabilir mi? Birileri neye oynuyor, kan, gözyaşı, fitne, tefrika ve bölmeye oynuyor." Bakan Albayrak, Hakkari'den sonra iftar programına katılmak üzere helikopterle Van'a geçti. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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