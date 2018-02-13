Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın katılımıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 Performans ve Başarı Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Albayrak, enerjinin aynı zamanda ekonomi ve diplomasiyi de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, Türkiye’nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacağını belirtti. Albayrak, "Geçtiğimiz son on yılda enerjinin ithalatı noktasında sadece bu bakanlık üzerindeki ortalaması enerjide 44 milyar dolar, madende yaklaşık 10 milyar dolar yaklaşık 55 milyar dolarlık bir ithalata sebep olan bir sektör. Bu kapsamda yerli ve milli bir duruş sergileyerek bir dönüşüm yaptık" diye konuştu.

2017’nin oldukça verimli bir yıl olduğunu dile getiren Albayrak, 2018’in çok daha önemli adımların atılacağı bir yıl olacağını ifade etti. MTA’da bir dönüşüm olduğunu belirten Albayrak, "Bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek sondaj kapasitesinin üstüne çıktı. Bu seneki hedef 2 milyon, bir sonraki sene 3 milyon. Ne kadar ararsak buluruz. Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Birileri Türkiye’yi bölme operasyonu yapıyor. Birileri bu ülkeye diz çöktürmek istiyorsa buna karşı ortaya konulabilecek en güçlü duruş milletçe birlik olup tüm kurumlarımızla çalışmamızdır. Mehmetçiğimiz mücadele ediyorsa bizler de işimizi daha çok çalışarak en iyi şekilde yapmalıyız. Bu başarıyı ortaya koymamız bekleniyor. Bugün dünden daha iyi yarın da bugünden daha iyi olacak. Şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önemli süreçlerden geçtiğini kaydeden Albayrak, "Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Daha etkin bir süreç yürütüyoruz. Birileri son günlerde oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz de burası çok net. Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tüm bu çerçevede şimdiye kadar hep sağ duyuyla yaklaştık, sakin duruş ortaya koyduk. Özellikle enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacağız" mesajını verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Albayrak, geçen yıl yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı 140 bakanlık çalışanına ödüllerini takdim etti. Törende Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle halk otobüsünde koltuğa oturmayıp ayakta seyahat eden madenciler de yer aldı. Bakan Albayrak kendilerine plaketlerini takdim ederken tüm salondan coşkuyla alkış yükseldi.